Температура как в Турции ожидается в некоторых регионах России

Столбики термометров будут показывать на 4-6 градусов выше нормы

19 августа 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В некоторых регионах России в ближайшие дни будет очень жарко. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а термометры будут показывать до +39 градусов тепла.

Специалист отметил, что такое тепло в этот период лета характерно для юга Турции.

Также Вильфанд назвал еще несколько регионов, где будет жарко, но Алтайского края среди них нет.