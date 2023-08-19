Температура как в Турции ожидается в некоторых регионах России
Столбики термометров будут показывать на 4-6 градусов выше нормы
19 августа 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В некоторых регионах России в ближайшие дни будет очень жарко. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а термометры будут показывать до +39 градусов тепла.
Специалист отметил, что такое тепло в этот период лета характерно для юга Турции.
Также Вильфанд назвал еще несколько регионов, где будет жарко, но Алтайского края среди них нет.
10:54:42 19-08-2023
Если будет жара как в Турции, то тяжко ее переносить.