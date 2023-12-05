Температура поднималась до +20°С. Какими аномалиями запомнится ноябрь-2023 на Алтае

В середине месяца на фоне положительных температур в регионе полностью разрушился снежный покров, а у кустарников и деревьев начали набухать почки

05 декабря 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ноябрь 2023 года в Алтайском крае стал аномально теплым: среднемесячная температура в регионе составила -1,1 градуса, превысив норму на 4-6°С. Самой "горячей" выдалась вторая декада, которая обогнала средние многолетние значения на 9-11°С. В отдельные дни месяца были поставлены новые температурные рекорды за всю историю метеонаблюдений в регионе.

"Самым теплым днем месяца стало 18 ноября: воздух в Алтайском крае прогрелся до +13...+18°С. На 16 метеостанциях был зафиксирован рекорд по максимальным температурам данного дня за весь период наблюдений. Жарче всего было в Краснощеково, там столбики термометров поднялись до +20°С", – рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Осадков на большей части края в ноябре выпало около нормы. Меньше всего их было в Угловском – 19 мм, а самые обильные зафиксировали в Змеиногорске – 90 мм.

При этом в целом ноябрь 2023 года в Алтайском крае до звания самого теплого за всю историю метеорологических наблюдений в регионе не дотянул и даже не вошел в тройку "финалистов". Рекорд по-прежнему остается за 2013 годом, тогда среднемесячная температура в Барнауле составила -0,7°С. Второе место держит 2010 год, а бронза у 2008-го.