Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае
В ближайшие дни в регионе будет идти снег, местами поднимутся метели
11 января 2024, 14:00, ИА Амител
Вторая десятидневка января в Алтайском крае, судя по декадному прогнозу Новосибирского гидрометцентра, выдастся теплее нормы на 1-2 градуса. При этом если до 16-го числа в большинстве дней ожидаются интенсивные снегопады, метели, гололедные явления и порывистый ветер, то во второй половине десятидневки будет довольно спокойная погода без существенных осадков. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"В период с 11 по 15 января ночью температура будет колебаться от -6...-11°С до -13...-18°С. Местами столбики термометров опустятся до -25...-27°С. Днем ожидается от -2...-7°С до -8...-13°С. Местами до -18°С. Во второй половине десятидневки будет значительно прохладнее: ночью – от -22 до -27°С, а при прояснении – до -32°С. Днем, по предварительному прогнозу, в этот период ожидается от -15 до -22°С", – сообщила синоптик.
19:02:28 11-01-2024
Могли бы и потеплей зделать и без метелей а то снег надоело убирать
00:03:47 12-01-2024
Гоша (19:02:28 11-01-2024) Могли бы и потеплей зделать и без метелей а то снег надоело ... Гоша где ты хоть снег-то нашел? В Бийске кругом лёд. Никто ничем не посыпает, чт+бы не выразили!
22:24:59 11-01-2024
Могли бы вообще лето сделать!!!
10:21:24 12-01-2024
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10:23:17 12-01-2024
Однажды с женой по радио слышали такой прогноз: температура будет от-5 -10 до-15 -20, при прояснении от -25 до-30, местами до-35, -40. Мы подумали: ну наконец-то, хоть раз точный прогноз дали.