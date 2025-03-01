Температурные перепады. О погоде в Алтайском крае в первый день весны

К ночи местами похолодает до -22 градусов

01 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно. Зима / Фото: amic.ru

До +3 градусов ожидается в предгорьях Алтайского края днем 1 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. При этом расслабляться не стоит – уже в ночь на 2 марта придет ощутимое похолодание.

В остальной части края ожидается от -2 до -7 градусов. На большей части территории небольшой снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы до 12 метров в секунду. В Барнауле – от -3 до -5 градусов. В первой половине дня снег, ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 2 марта, в предгорьях температура опустится до -22 градусов, в остальных районах – от -11 до -16. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет юго-западный, без порывов, от 3 до 8 метров в секунду. В Барнауле – от -11 до -13 градусов, в начале ночи небольшой снег.