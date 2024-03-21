Температурные перепады. О погоде в Алтайском крае 21 марта

В отдельных районах пройдет небольшой снег, мокрый снег

21 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

Температурные перепады ожидаются в Алтайском крае днем 21 марта. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, при общей температуре в крае от -1 до -6 градусов местами воздух прогреется до +7 градусов, а в предгорьях в отдельных районах – до +4 градусов.

На некоторых территориях пройдет небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле будет от -1 до -3 градусов. Утром небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.