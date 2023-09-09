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Теннисист Медведев вышел в финал турнира US Open

В нем спортсмен сыграет против серба Новака Джоковича

09 сентября 2023, 11:31, ИА Амител

Даниил Медведев / Фото: Seth Wenig / AP / TASS
Даниил Медведев / Фото: Seth Wenig / AP / TASS

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open), пишет "Спорт-Экспресс".

8 сентября в Нью-Йорке спортсмен обыграл в полуфинальном поединке испанца Карлоса Алькараса. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича.

US Open проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд составляет 65 млн долларов.

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