Теннисист Медведев вышел в финал турнира US Open
В нем спортсмен сыграет против серба Новака Джоковича
09 сентября 2023, 11:31, ИА Амител
Даниил Медведев / Фото: Seth Wenig / AP / TASS
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open), пишет "Спорт-Экспресс".
8 сентября в Нью-Йорке спортсмен обыграл в полуфинальном поединке испанца Карлоса Алькараса. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.
В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича.
US Open проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд составляет 65 млн долларов.
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