За земельный участок под объект боролись два предпринимателя

08 июня 2023, 10:20, ИА Амител

Цветы / Фото: amic.ru

В Барнауле, недалеко от городских теплиц, возведут комплекс по выращиванию цветов. Земельный участок площадью 4,5 га под строительство этого объекта реализовали на торгах. Площадка отошла инвестору в аренду на 10 лет и 8 месяцев. При этом цена лота в ходе аукциона взлетела более чем в три раза.

Земельный участок расположен в производственной части города и на него наложены несколько ограничений. Так, часть площадки попадает в санзону "Барнаульского пивоваренного завода", часть – в охраняемую территорию электросети, а почти половина участка расположена в зоне охраны источника пресных вод.

"Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми актами", – сказано в документации к торгам.

В извещении также указано, что цель предоставления участка – для строительства тепличного комплекса по выращиванию цветочных культур. Разрешенное использование – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Площадка заинтересовала две компании – "ПП-Финанс" (руководитель Пашаев Теймур Али Оглы) и "Лакстрон" (гендиректор Константин Болотов). Начальная цена земли была определена в размере 3,1 млн рублей. В ходе торгов стоимость взлетела до 10,5 млн рублей, которые предложила компания "ПП-Финанс". Она и стала победителем.

До момента сдачи тепличного комплекса предприниматель будет ежегодно платить в казну 10,5 млн рублей.