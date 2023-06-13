Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 13 июня

Местами по краю возможны грозы

13 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 13 июня ожидается непогода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, по северо-западу в конце дня местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.