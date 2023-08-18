Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 18 августа

Местами возможна гроза

18 августа 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается период дождей. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе составит от +19 до +24 градусов. Местами небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами возможен туман.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду.