Тепло и скользко. О погоде в Алтайском крае 29 марта
В некоторых районах воздух прогреется до летних значений
29 марта 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае продолжает теплеть. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов, местами ожидается +8...+13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
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