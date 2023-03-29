Тепло и скользко. О погоде в Алтайском крае 29 марта

В некоторых районах воздух прогреется до летних значений

29 марта 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжает теплеть. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов, местами ожидается +8...+13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.