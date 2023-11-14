Тепло и слякоть. О погоде в Алтайском крае 14 ноября

В регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

14 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжаются ноябрьское потепление, дожди и снег. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону 14 ноября температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, местами гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.