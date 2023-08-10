Тепло и туманно. О погоде в Алтайском крае 10 августа

Местами возможен туман

10 августа 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае температура воздуха 10 августа местами поднимется выше +30 градусов. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

По региону термометры покажут от +26 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду, в конце дня по юго-западу местами порывы до 17 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, 2-7 метров в секунду.