Тепло из дома. Алтайский край отправил в зону спецоперации предновогодний груз

В составе: стройматериалы, теплые вещи, продукты и письма от близких

24 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

Отправка груза / Фото: altai.spravedlivo.ru

С приближением новогодних праздников штаб "Все для фронта, все для победы!" при поддержке депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева отправил очередной гуманитарный груз для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

"Надеюсь, все, что мы собирали и готовили с любовью, успеет добраться до ребят к праздникам", – поделилась куратор штаба, депутат АКЗС Лариса Колесникова.Жители Первомайского района и Новоалтайска принесли для бойцов новогодние подарки: носки, варежки, перчатки – все, что поможет согреться в холода. Особую ценность посылкам придали письма от жителей п. Сибирского. В этот раз солдаты получат не только детские послания, но и теплые слова поддержки от мам и бабушек.



Большую помощь в сборе груза также оказали ученики и сотрудники Сибирской школы, сотрудники и воспитатели детского сада "Улыбка", рассказала куратор штаба, депутат Сибирского сельсовета Светлана Купина. Дети из реабилитационного центра "Радуга" написали письма солдатам, а юные художники из Первомайской детской школы искусств № 1 прислали рисунки. Традиционно окопные свечи отлили при помощи общины храма.

Отправка груза / Фото: altai.spravedlivo.ru

Гуманитарный груз собирали благодаря усилиям многих неравнодушных людей. Руководитель местного отделения партии "Справедливая Россия – За правду" в Первомайском районе Алексей Дуров привез пять коробок сухарей. Денис Шурмаров передал тушенку из марала, а Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4 – постельное белье и покрывала для пациентов госпиталя.

Два благотворительных концерта, приуроченных к сбору гуманитарного груза, организовал коллектив "Душа Алтая". Активно помогали сотрудники новоалтайского магазина "888 мелочей" и железнодорожники.

Помощь поступила и от жителей сел Рассказиха, Нижняя Петровка, Фирсово, Санниково, Акулово, Боровиха и Новосибирска. Помимо перечисленного, в посылку вошли сетка-рабица, утеплитель, медикаменты, пленки, топоры, стройматериал и инструменты, а также подарок для "Мазая".

Встретит груз и доставит его солдатам Дмитрий Кротков.

"Хочу поблагодарить Светлану Купину, которая вместе со всей своей семьей каждый гуманитарный груз готовит к отправке, запечатывая и подписывая коробки. Она вкладывает невероятное количество сил и времени, чтобы отправка прошла без сучка и без задоринки. Огромное спасибо, Света", – заключила депутат.