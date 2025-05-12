Тепло, местами дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае днем 12 мая

Ветер северный, 2–7 м/с, порывы до 12 м/с

12 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 12 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.