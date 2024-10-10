Тепло, но дождливо. О погоде в Алтайском крае 10 октября
Местами возможен порывистый ветер
10 октября 2024, 06:05, ИА Амител
Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1268120
В Алтайском крае 10 октября ожидается дождливая, но все же теплая погода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами по югу до +20 градусов. Преимущественно без осадков, ночью местами по востоку небольшие дожди.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду.
Комментарии 0