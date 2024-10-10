Тепло, но дождливо. О погоде в Алтайском крае 10 октября

Местами возможен порывистый ветер

10 октября 2024, 06:05, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1268120

В Алтайском крае 10 октября ожидается дождливая, но все же теплая погода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами по югу до +20 градусов. Преимущественно без осадков, ночью местами по востоку небольшие дожди.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду.