Тепло, но дождливо. О погоде в Алтайском крае 17 мая

В некоторых районах синоптики ожидают осадки

17 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 17 мая будет тепло, но возможны осадки. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. На юге – до +20 градусов. Местами возможны дожди.

Ветер северный, скорость от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. Осадков не ожидается. Направление и скорость ветра такие же, как по краю.