Тепло, но дождливо. О погоде в Алтайском крае 26 июня
Осадки ожидаются по югу региона
26 июня 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
26 июня в Алтайском крае местами ожидаются дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе составит от +20 до +25 градусов. Преимущественно без осадков, местами в южных районах небольшие дожди.
Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер южный, 3-8 метров в секунду.
Комментарии 0