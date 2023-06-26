Тепло, но дождливо. О погоде в Алтайском крае 26 июня

Осадки ожидаются по югу региона

26 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

26 июня в Алтайском крае местами ожидаются дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит от +20 до +25 градусов. Преимущественно без осадков, местами в южных районах небольшие дожди.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду.