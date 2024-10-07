Тепло, но дождливо. О погоде в Алтайском крае 7 октября

Местами возможен порывистый ветер

07 октября 2024, 06:05, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/92

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с осеннего тепла и дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Местами небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +16...+18 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с.