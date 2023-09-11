Тепло, но туманно. О погоде в Алтайском крае 11 сентября
В регионе закрепилось бабье лето
11 сентября 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сентябрьское тепло продолжает радовать жителей и гостей Алтайского края. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. Осадков не ожидается, утром возможен туман.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с
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