Тепло, но туманно. О погоде в Алтайском крае 11 сентября

В регионе закрепилось бабье лето

11 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сентябрьское тепло продолжает радовать жителей и гостей Алтайского края. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. Осадков не ожидается, утром возможен туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с