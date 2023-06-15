Тепло, но туманно. О погоде в Алтайском крае 15 июня

В регионе продолжается период повышенной пожароопасности

15 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 15 июня осадков не ожидается, при этом в регионе сохранится повышенная пожароопасность. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура в крае составит от +21 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду, по югу местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +22...+24 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду.