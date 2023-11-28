Тепло, общение, улыбки. В барнаульском пансионате прошли мастер-класс и чаепитие

Бабушек и дедушек навещали школьники младших классов

28 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K1dL9

Жильцы пансионата "Бабушки и дедушки" с учениками / Фото предоставлено организацией

Любому человеку нужна забота и внимание, а пожилому – особенно. Чтобы разнообразить досуг пенсионеров и создать для них приятную атмосферу общения, в барнаульском пансионате "Бабушки и дедушки" состоялся творческий мастер-класс. Для участия в нем пригласили учеников 3-х и 4-х классов.

Так-так, и что они делали?

Ребята выступили с театральными сценками, прочли стихотворения, а затем вместе с бабушками и дедушками поучаствовали в креативном мастер-классе и раскрасили шишки.

Завершилась встреча общим чаепитием в дружеской обстановке.

Мастер-класс / Фото: пансионат "Бабушки и дедушки"

Такие мероприятия способствуют поддержанию когнитивных функций и общего уровня психологического здоровья пожилых людей. Они вносят радость и позитив, помогают разнообразить повседневную жизнь.

Теплая, дружеская атмосфера – важная отличительная особенность пансионата.

А что это за пансионат?

"Бабушки и дедушки" – это современный пансионат в Барнауле, место, где заботятся о безопасности, комфорте, физическом и эмоциональном благополучии пожилых людей.

Здесь работают профессионалы, которым не страшно доверить самое дорогое – заботу и уход за родными и близкими. Сотрудники понимают, насколько важно, чтобы квалифицированный сестринский уход и медицинская помощь шли рука об руку с заботой о психологическом комфорте стариков.

Фото: пансионат "Бабушки и дедушки"

ООО "Пансионат22"

Реклама