Тепло, общение, улыбки. В барнаульском пансионате прошли мастер-класс и чаепитие
Бабушек и дедушек навещали школьники младших классов
28 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K1dL9
Любому человеку нужна забота и внимание, а пожилому – особенно. Чтобы разнообразить досуг пенсионеров и создать для них приятную атмосферу общения, в барнаульском пансионате "Бабушки и дедушки" состоялся творческий мастер-класс. Для участия в нем пригласили учеников 3-х и 4-х классов.
Так-так, и что они делали?
Ребята выступили с театральными сценками, прочли стихотворения, а затем вместе с бабушками и дедушками поучаствовали в креативном мастер-классе и раскрасили шишки.
Завершилась встреча общим чаепитием в дружеской обстановке.
Такие мероприятия способствуют поддержанию когнитивных функций и общего уровня психологического здоровья пожилых людей. Они вносят радость и позитив, помогают разнообразить повседневную жизнь.
Теплая, дружеская атмосфера – важная отличительная особенность пансионата.
А что это за пансионат?
"Бабушки и дедушки" – это современный пансионат в Барнауле, место, где заботятся о безопасности, комфорте, физическом и эмоциональном благополучии пожилых людей.
Здесь работают профессионалы, которым не страшно доверить самое дорогое – заботу и уход за родными и близкими. Сотрудники понимают, насколько важно, чтобы квалифицированный сестринский уход и медицинская помощь шли рука об руку с заботой о психологическом комфорте стариков.
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19:15:27 28-11-2023
Наверно, это хороший пансионат, только дорого слишком для простых смертных. Для лежачего 3 пенсии надо отдать за месяц, поэтому мучается большая часть по домам. Это колоссальная проблема сегодня, то ли ещё будет...