Тепло по сниженным ценам. Магазин "Дюйм" дает скидки до 30% на котлы и сантехнику
Акция продлится до конца января
23 января 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHFEfSQ
Для всех, кто строит и ремонтирует, магазин "Дюйм" в Барнауле подготовил хорошую возможность сэкономить. До конца января 2025 года действуют скидки до 30% на большой ассортимент котельного оборудования и инженерной сантехники. Создайте комфортный микроклимат в доме, не переплачивая.
По скидке можно купить:
- газовые и электрические котлы;
- твердотопливные котлы;
- дымоходы;
- насосы;
- кабель для теплого пола;
- греющий кабель;
- радиаторы с высокой теплоотдачей;
- мангалы и многое другое.
Опытные специалисты помогут разобраться в большом ассортименте товаров и найти оптимальное решение, избежав ненужных трат. Проконсультируют по всем вопросам, связанным с выбором котельного оборудования, сантехники и современных систем отопления, а также помогут рассчитать необходимую мощность и подобрать комплектующие.
Приезжайте в магазин "Дюйм" или совершайте покупки прямо из дома на сайте.
Магазин "Дюйм"
Адрес: Барнаул, ул. Строителей, 58а
Тел.: +7 (3852) 555-565
WhatsApp +7-929-310-04-25
Сайт
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11:07:18 23-01-2025
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