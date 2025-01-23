Тепло по сниженным ценам. Магазин "Дюйм" дает скидки до 30% на котлы и сантехнику

Акция продлится до конца января

23 января 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHFEfSQ

Магазин "Дюйм" / Фото: ООО "Стройинжиниринг"

Для всех, кто строит и ремонтирует, магазин "Дюйм" в Барнауле подготовил хорошую возможность сэкономить. До конца января 2025 года действуют скидки до 30% на большой ассортимент котельного оборудования и инженерной сантехники. Создайте комфортный микроклимат в доме, не переплачивая.

По скидке можно купить:

газовые и электрические котлы;

твердотопливные котлы;

дымоходы;

насосы;

кабель для теплого пола;

греющий кабель;

радиаторы с высокой теплоотдачей;

мангалы и многое другое.

Ассортимент товаров в "Дюйме" / Фото: ООО "Стройинжиниринг"

Опытные специалисты помогут разобраться в большом ассортименте товаров и найти оптимальное решение, избежав ненужных трат. Проконсультируют по всем вопросам, связанным с выбором котельного оборудования, сантехники и современных систем отопления, а также помогут рассчитать необходимую мощность и подобрать комплектующие.

Приезжайте в магазин "Дюйм" или совершайте покупки прямо из дома на сайте.

Магазин "Дюйм"

Адрес: Барнаул, ул. Строителей, 58а

Тел.: +7 (3852) 555-565

WhatsApp +7-929-310-04-25

Сайт

*WhatsApp ("ВотсАп")

ООО "Стройинжиниринг", ОГРН 1142225004096

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