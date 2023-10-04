Тепло, почти как летом. О погоде в Алтайском крае 4 октября

Утро будет туманным

04 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 4 октября утро будет туманным, но днем температура ожидается почти летняя. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.