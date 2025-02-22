Тепловоз врезался в выехавшую на пути иномарку в Алтайском крае
Пострадавших нет
22 февраля 2025, 19:30, ИА Амител
Фото: телеграм-канал "Новости ЗСЖД" / t.me/news_zszd
Тепловоз с двумя вагонами снес выехавшее на ж/д переезд авто в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
ДТП случилось днем 22 февраля на перегоне Алейская – Топчиха.
Перед столкновением машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным.
В результате пострадавших, схода подвижного состава и повреждения инфраструктуры нет. На движение других поездов ситуация не повлияла.
В полиции amic.ru уточнили, что авария случилась в 14:55 в двух километрах от села Большепанюшево Алейского района. Мужчина 1998 года рождения за рулем автомобиля Nissan Teana выехал на пути на красный сигнал светофора.
19:37:01 22-02-2025
Мужчина 1998, сопляк совсем еще.
20:35:10 22-02-2025
27 лет, кто же для тебя взрослый?! или так ляпнуть?
22:23:09 22-02-2025
Конечно сопленосец... Но неприятности...
22:53:36 22-02-2025
Почти тридцатник, какой сопляк...
08:45:25 23-02-2025
Гость (22:53:36 22-02-2025) Почти тридцатник, какой сопляк...... Сейчас молодежь до 45 уже наверное считается. Пенсионный возраст скоро до 75 поднимут. Какая-нибудь Терешкова от имени народа попросит.
10:32:16 23-02-2025
Всем, кто смотрит железнодорожные Ютуб-каналы, известно следующее: за экстренное торможение положено депремирование, так как портятся колёса. Факт торможения виден на специальной ленте, типа чёрного ящика в самолёте. Поэтому все машинисты применяют экстренное торможение в самый последний момент, чтобы был факт столкновения или наезда на человека. Поэтому переходя или переезжая пути, имейте это в виду. Машинист не заинтересован вас спасать за свой счёт.