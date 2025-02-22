Тепловоз врезался в выехавшую на пути иномарку в Алтайском крае

Пострадавших нет

22 февраля 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Новости ЗСЖД" / t.me/news_zszd

Тепловоз с двумя вагонами снес выехавшее на ж/д переезд авто в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

ДТП случилось днем 22 февраля на перегоне Алейская – Топчиха.

Перед столкновением машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным.

В результате пострадавших, схода подвижного состава и повреждения инфраструктуры нет. На движение других поездов ситуация не повлияла.

В полиции amic.ru уточнили, что авария случилась в 14:55 в двух километрах от села Большепанюшево Алейского района. Мужчина 1998 года рождения за рулем автомобиля Nissan Teana выехал на пути на красный сигнал светофора.