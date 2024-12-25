Теракт против главы предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье
Топ-менеджера оборонного предприятия планировали взорвать в личном автомобиле
25 декабря 2024, 13:10, ИА Амител
В Подмосковье предотвращен теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Известно, что топ-менеджера оборонного предприятия планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы.
Задержали семь россиян, причастных к попытке теракта. В их числе трое несовершеннолетних. По данным ФСБ, лицами, готовившими теракт, руководили спецслужбы Украины через зарубежные мессенджеры. Задержанные устанавливали технику для тайной связи, сообщений о лжеминировании и мошенничества.
"В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", – подчеркнули в ФСБ.
13:29:09 25-12-2024
Семь задержанных. Трое несовершеннолетних и четверо пенсионерок. (Шутка.)
13:50:15 25-12-2024
а если подумать, и желательно без шуток?
15:22:29 25-12-2024
Кошмарить мирное население, одна из особенностей бандеровцев.
16:39:03 25-12-2024
таких преступлений думаю будет много
надо публично расстрелять эти семерых и показать это чтоб другие видели и отказались совершать такие преступления если они планируют
Это необходимость потому что к важдому военному инженеру охрану круглосуточно не приставишь - просто ресурсов не хватит
17:15:34 25-12-2024
холмс (16:39:03 25-12-2024) таких преступлений думаю будет многонадо публично расстр... холмс, есть золотое правило - не делай того, что не желаешь себе и умрешь своей смертью в глубокой старости. Пятнадцать лет тому назад, когда был застой и спокойствие, генералов не взрывал.
18:15:35 25-12-2024
холмс (16:39:03 25-12-2024) таких преступлений думаю будет многонадо публично расстр... Поддерживаю... По закону военного времени... К стенке... И шлепнуть...