Теракт против главы предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье

Топ-менеджера оборонного предприятия планировали взорвать в личном автомобиле

25 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Подмосковье предотвращен теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Известно, что топ-менеджера оборонного предприятия планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы.

Задержали семь россиян, причастных к попытке теракта. В их числе трое несовершеннолетних. По данным ФСБ, лицами, готовившими теракт, руководили спецслужбы Украины через зарубежные мессенджеры. Задержанные устанавливали технику для тайной связи, сообщений о лжеминировании и мошенничества.