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Теракт против главы предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье

Топ-менеджера оборонного предприятия планировали взорвать в личном автомобиле

25 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Подмосковье предотвращен теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Известно, что топ-менеджера оборонного предприятия планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы.

Задержали семь россиян, причастных к попытке теракта. В их числе трое несовершеннолетних. По данным ФСБ, лицами, готовившими теракт, руководили спецслужбы Украины через зарубежные мессенджеры. Задержанные устанавливали технику для тайной связи, сообщений о лжеминировании и мошенничества.

"В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", – подчеркнули в ФСБ.

Происшествия Россия ФСБ

Комментарии 6

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Гость

13:29:09 25-12-2024

Семь задержанных. Трое несовершеннолетних и четверо пенсионерок. (Шутка.)

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Musik

13:50:15 25-12-2024

а если подумать, и желательно без шуток?

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ППШариков

15:22:29 25-12-2024

Кошмарить мирное население, одна из особенностей бандеровцев.

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холмс

16:39:03 25-12-2024

таких преступлений думаю будет много
надо публично расстрелять эти семерых и показать это чтоб другие видели и отказались совершать такие преступления если они планируют
Это необходимость потому что к важдому военному инженеру охрану круглосуточно не приставишь - просто ресурсов не хватит

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Филипп Филиппыч

17:15:34 25-12-2024

холмс (16:39:03 25-12-2024) таких преступлений думаю будет многонадо публично расстр... холмс, есть золотое правило - не делай того, что не желаешь себе и умрешь своей смертью в глубокой старости. Пятнадцать лет тому назад, когда был застой и спокойствие, генералов не взрывал.

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Гость

18:15:35 25-12-2024

холмс (16:39:03 25-12-2024) таких преступлений думаю будет многонадо публично расстр... Поддерживаю... По закону военного времени... К стенке... И шлепнуть...

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