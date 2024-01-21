НОВОСТИПроисшествия

Терминал компании "Новатэк" загорелся в порту в Ленинградской области

В Кингисеппском районе объявили о введении режима повышенной готовности

21 января 2024, 10:04, ИА Амител

Кадр из видео / Соцсети
Кадр из видео / Соцсети

В порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал компании "Новатэк". Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Работников эвакуировали, а к тушению привлекли силы МЧС и Леноблпожспаса. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

В Кингисеппском районе объявили о введении режима повышенной готовности. На место пожара отправили сотрудников областного правительства.

Причина возгорания на данный момент не называется.

Пожары

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:10:20 21-01-2024

Снова матросы покурили ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:56 21-01-2024

Гость (10:10:20 21-01-2024) Снова матросы покурили ?... Правду боятся сказать, вот народ и гадает на кофейной гуще.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:15 21-01-2024

Кто-то хорошие деньги получит...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров