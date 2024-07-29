Например, в салоне "Сибирь Авто"

29 июля 2024, 10:14, ИА Амител erid: LjN8K3RDo

Автомобиль "Сибирь Авто"/ Фото предоставлено салоном

Многие еще помнят те времена, когда покупка автомобиля с рук была связана с огромным риском. Приходилось идти в чей-то гараж или двор с мешком денег, осматривать машину, чтобы не пропустить скрытые неисправности, переживать, что тебя обманут, а деньги окажутся фальшивыми. А вдруг ограбят? А если ты продавец, то нужно не продешевить, ведь все вокруг торговались и искали изъяны.

Сегодня сделать все это можно безопасно при помощи экспертов. Когда юридически защищены обе стороны сделки. Например, в Барнауле в этом направлении успешно работает салон "Сибирь Авто".

Что за салон "Сибирь Авто"?

Салон "Сибирь Авто" на рынке Барнаула еще с 2016 года и предлагает новые и подержанные автомобили. Компания имеет собственную крытую выставочную площадку, способную вместить до 200 транспортных средств. Сегодня это один из крупнейших автосалонов Сибири.

Здесь представлен огромный выбор доступных авто: японские, европейские, корейские и российские. Всего более 140 машин. Все они находятся в хорошем состоянии: технически исправны, юридически чисты, вымыты до блеска и готовы к тому, чтобы стать верными спутниками новых владельцев.

А не переплачу ли я, обратившись в салон?

Особенностью "Сибирь Авто" является то, что цена на автомобили в наличии не меняется от заявленной на сайте, и при покупке здесь вам ничего не накручивают. Как делают в некоторых печально известных салонах.

Автомобили "Сибирь Авто"/ Фото предоставлено салоном

А можно купить в кредит?

Да. И новый, и подержанный, и даже тот, который вы нашли на "Авито", "Дроме" или у соседа. Кроме того, в "Сибирь-Авто" доступна услуга трейд-ин. Ею можно воспользоваться, даже если вы собираетесь брать новый автомобиль в кредит: тогда ваше старое авто могут учесть в качестве первоначального взноса.

"Если понравившийся автомобиль выходит за рамки бюджета, можно подать заявку и оформить кредит, пока вы пьете вкусный кофе. Вы также можете приехать на своем старом авто, выбрать новый из представленных в салоне и поменяться. Раньше все это было доступно только при покупке нового автомобиля", ­– добавили в салоне.Покупать авто в "Сибирь Авто" удобно и безопасно потому, что:

вы не тратите время на то, чтобы бегать по банкам. Специалист сам сформирует заявку и направит ее во все банки-партнеры (ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Банк ВТБ", АО "ТБанк", ОАО "БыстроБанк" и другие);

менеджеры компании подготовят документы сразу для ГАИ, в том числе и договор купли-продажи;

компания проверяет все автомобили на предмет залога, ареста, в том числе и через банки-партнеры;

подержанное авто можно тщательно осмотреть, провести его тест-драйв или даже съездить на нем в автосервис.

То есть через салон можно купить авто у частника?

Да. Если вы хотите купить автомобиль через сервисы вроде "Дрома" или "Авито" или у кого-то из частных лиц, просто оставьте заявку на сайте. Сотрудники свяжутся с вами и помогут на всех этапах покупки. А также проверят техническое состояние и юридическую чистоту автомобиля, оценят его и проконсультируют по вопросам кредитования.

Автомобили "Сибирь Авто"/ Фото предоставлено салоном

А как продать свой автомобиль?

"Сибирь Авто" осуществляет выкуп автомобилей, в том числе срочный. Вам не придется долго ждать покупателя, если деньги нужны прямо сейчас.

"Мы предложим выгодную цену за ваш автомобиль, быстро оформим документы. Сделка будет комфортной и безопасной для вас", – отмечают в салоне.

"Сибирь Авто" принимает подержанные автомобили в любом состоянии. Причем деньги после сделки вы получите цивилизованным путем – на расчетный счет. Хотя, конечно, можно и наличными прямо в салоне, но они точно будут настоящими.

Ознакомиться с каталогом автомобилей в наличии можно на сайте. Там же подать заявку на автокредит и узнать больше об услугах автосалона. А задать интересующие вопросы по телефону: +7-964-086-6635.

Салон автомобилей с пробегом "Сибирь Авто"

Адрес: Барнаул, улица Малахова, 86в (ТРЦ "Весна")

Тел.: 8(3852) 99-66-35

"Сибирь Авто" на "Дроме"

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