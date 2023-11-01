Территория новой жизни: ГК "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс "Прайм"

Барнаульцы смогут купить комфортные квартиры, рядом с которыми будут детские сады, школы и поликлиника

01 ноября 2023, 08:30, ИА Амител erid: LjN8KGmps

Презентация нового ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

24 октября 2023 года ГК "Алгоритм" презентовала новый жилой комплекс "Прайм", который продолжает развитие "Нью Терры" ­– масштабного девелоперского проекта Алтайского края. Рассказываем, как будет выглядеть современный комплекс и какую инфраструктуру рядом он будут иметь.

Развитие территории новой жизни

"Нью Терра" ­– это не "типичный спальник", а полноценный и автономный район площадью 86 гектаров, на территории которого будет возведено более 40 жилых корпусов и создана комфортная социальная инфраструктура: пять детских садов по 330 мест, две школы на 2,2 тыс. учащихся, одна поликлиника на 600 посещений, а также многоуровневые гаражи-стоянки.

"Презентуя каждый новый жилой комплекс, который будет возводиться в границах "Нью Терры", мы должны понимать, что главный герой здесь не новый дом, каким бы продвинутым, современным и красивым он ни был. Главным героем в каждой такой истории есть и будет оставаться именно "Нью Терра", ­– сказала руководитель отдела продаж ГК "Алгоритм" Татьяна Лабуренко.

Презентация нового проекта "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

О ЖК "Прайм"

Комплекс состоит из трех жилых корпусов со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения.

Корпус № 1 будет представлен двумя 17-этажными блок-секциями, ориентированными на улицу имени Михаила Евдокимова и Павловский тракт. Корпуса № 2 и № 3 – стильными 10-этажными домами, состоящими из трех жилых блок-секций.

ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Дизайнерский подход

Для отделки фасадов нового комплекса выбраны природные оттенки, за счет комбинаций которых формируется современный, стильный, но при этом сдержанный и элегантный архитектурный облик.

Учитывая, что фасады жилых корпусов имеют большую площадь и длину, визуально их "разобьют" на отдельные крупные сегменты. Благодаря этому масштаб зданий будет восприниматься более комфортно, без эффекта "дома-стены", давящего на двор.









Интерьер внутри ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Большое внимание было уделено и дизайну мест общего пользования будущего ЖК. В интерьере планируют использовать визуально и тактильно приятные, но одновременно прочные и устойчивые к износу материалы, благодаря чему подъезды и этажи смогут оставаться аккуратными долгие годы.

Внутренний двор

Придомовая территория нового проекта продолжает историю, заложенную в ЖК "Колумб", ­– масштабный, красивый и безопасный двор, способный порадовать каждого жителя.

Внутренний двор ЖК "Прайм" / ГК "Алторитм"

Во дворе расположат несколько детских игровых площадок с безопасным покрытием и огороженные территории для игры в футбол и баскетбол.

Для любителей безмятежных прогулок построят красивый прогулочный бульвар. Он будет проходить через арт-объект "сухой ручей", выводящий в амфитеатр, на ступенях которого можно отдохнуть или просто насладиться видом.

"Наша цель была в создании эстетичной и современной экосистемы, которая будет вызывать желание взаимодействия с ней на ежедневной основе", ­– продолжила Татьяна Лабуренко. Внутренний двор ЖК "Прайм" / ГК "Алторитм"

Квартиры на любой вкус

В рамках возводимого жилого комплекса ГК "Алгоритм" реализовала массу различных планировочных решений, которые начинаются от эргономичных "однушек" и заканчиваются просторными четырехкомнатными квартирами.

Также для покупателей будет доступна масса вариантов с особыми характеристиками: квартиры с мастер-спальнями или увеличенной высотой потолков до 3,14 метра.

ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Благодаря такому подходу и разнообразию покупатели смогут найти себе квартиру, идеально подходящую под их стиль жизни.

Создание комфортной среды

Для дополнительного удобства жителей будут построены индивидуальные кладовые, размещенные в подвальной части дома, что поможет существенно разгрузить пространство квартиры.

ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Входы в подъезды будут выполнены без ступеней и высоких порогов. Также приятным бонусом для жителей станут просторные коридоры и сквозные проходы через блок-секции.

Не забыли и о автовладельцах, предусмотрев не только просторный наземный паркинг, но и вместительную подземную парковку, спуститься на которую можно на одном из лифтов первого жилого корпуса.

ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Позаботились и о безопасности: в каждом из корпусов будет располагаться специальное помещение для консьержа или охраны.

Вся организация внутридворового пространства предусматривает ограниченный доступ машин и работает на создание безопасной и комфортной среды для жителей.

Квартиры в ЖК "Прайм" уже доступны для бронирования и покупки на сайте ГК "Алгоритм".

















Презентация ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Состав благоустройства, в том числе малых архитектурных форм и озеленения, определяется проектной документацией. Представленные рекламные изображения благоустройства могут отличаться от фактического результата строительства на момент ввода объекта в эксплуатацию. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.ООО "СЗ "Смарт"

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