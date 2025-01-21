Тест-драйв, подарки и спецпредложения. В Автоцентре АНТ пройдет день открытых дверей

Участники мероприятия смогут поближе познакомиться с обновленными кроссоверами Omoda C5 и Jaecoo J7

21 января 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGNRa9W

Jaecoo J7 / Фото: Семен Рогожников

25 января 2025 года в 12:00 барнаульский Автоцентр АНТ распахнет двери для всех автолюбителей, желающих познакомиться с самыми свежими автомобильными тенденциями. Гостей ждет увлекательное путешествие в мир инноваций и стиля, где в центре внимания окажутся сразу два ярких представителя современного автопрома: обновленный Omoda C5 ("Омода"), который успел завоевать звание "Автомобиль года" и Jaecoo J7 ("Джейку"), удостоенный престижной награды в премии Гран-при "За рулем 2024" за лучший дизайн. Приходите на день открытых дверей, чтобы лично познакомиться с моделями авто поближе, задать вопросы о технических характеристиках и комплектациях и получить персональные выгодные предложения для покупки.

Гармония стиля, комфорта и безопасности

Обновленный Omoda C5 – идеальный выбор для тех, кто ценит не только современный дизайн, но и комфорт, безопасность и практичность. Стильный фастбэк-кроссовер удачно сочетает в себе функциональность и эстетику. Новая решетка радиатора, яркие цвета кузова и элегантные 18-дюймовые литые диски придают модели изысканность и новизну, сохраняя при этом узнаваемый дизайн.

Модель отличается спортивным силуэтом, который не только придает ей динамичный вид, но и снижает аэродинамическое сопротивление, способствуя экономии топлива. А светодиодная оптика с J-образными дневными ходовыми огнями обеспечивает отличную видимость в темное время суток и выгодно выделяет на дороге.

Но Omoda C5 привлекает не только внешним видом. Это современный, практичный автомобиль, который прекрасно подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для путешествий за его пределы. Просторный салон, продуманная эргономика и большой набор опций обеспечивают максимальный комфорт для водителя и пассажиров.

Omoda C5 / Фото: Семен Рогожников

Несколько ключевых преимуществ Omoda C5:

безопасность на высшем уровне – адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, система удержания в полосе, множество подушек безопасности и другие помощники;

адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, система удержания в полосе, множество подушек безопасности и другие помощники; комфорт для всех – просторный салон с качественными материалами отделки, эргономичные сиденья с подогревом и вентиляцией, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay* и Android Auto*, зимний пакет обогрева, качественная акустика, беспроводная зарядка;

просторный салон с качественными материалами отделки, эргономичные сиденья с подогревом и вентиляцией, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay* и Android Auto*, зимний пакет обогрева, качественная акустика, беспроводная зарядка; экономичность и динамика – низкий расход топлива, минимальные выбросы CO2, мощный двигатель, интеллектуальная система полного привода с быстрым откликом, шесть режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грязь, 4х4;

низкий расход топлива, минимальные выбросы CO2, мощный двигатель, интеллектуальная система полного привода с быстрым откликом, шесть режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грязь, 4х4; современный дизайн, выделяющий из потока – элегантные линии кузова, стильные LED-фары, панорамная крыша.

В день открытых дверей 25 января и до 31 января 2025 года в Автоцентре АНТ действует специальное предложение на новинки Omoda: при покупке Omoda C5 вы получаете эксклюзивный подарок.

Кроссовер с интеллектуальными технологиями

Jaecoo J7 в обновленном исполнении – яркий представитель нового поколения кроссоверов. Автомобиль отличается стильным экстерьером, мощным двигателем и продвинутой системой безопасности.

В обновленной модели доступна функция Jaecoo Connect*. Это комплекс интеллектуальных технологий с подключением к интернету, который позволяет удаленно управлять функциями автомобиля с помощью мобильного приложения, а также использовать онлайн-сервисы.

Например, при помощи телефона водитель может удаленно открывать и закрывать двери, багажник, люк и окна. В приложении доступны показания датчиков давления в шинах, температуры воздуха снаружи и в салоне, запаса топлива в баке. Можно включить фары или активировать звуковой сигнал. Использовать сервисы VK* (музыка, видео), навигатор и т. д.

Jaecoo J7 / Фото: Семен Рогожников

Jaecoo J7 имеет:

мощный и экономичный двигатель – современный бензиновый агрегат обеспечивает высокую мощность и отличную экономию топлива;

современный бензиновый агрегат обеспечивает высокую мощность и отличную экономию топлива; плавное и комфортное вождение – автоматическая трансмиссия с плавным переключением передач обеспечивает комфортное вождение в любых условиях;

автоматическая трансмиссия с плавным переключением передач обеспечивает комфортное вождение в любых условиях; продвинутую систему полного привода Torque Vectoring* – позволяет проходить повороты быстрее и безопаснее, повышает проходимость как на бездорожье, так и на асфальте.

позволяет проходить повороты быстрее и безопаснее, повышает проходимость как на бездорожье, так и на асфальте. высокий уровень безопасности – кроссовер имеет семь подушек безопасности, комплект интеллектуальных систем помощи водителю ADAS, прочный каркас, который на 80% состоит из высокопрочных сталей;

кроссовер имеет семь подушек безопасности, комплект интеллектуальных систем помощи водителю ADAS, прочный каркас, который на 80% состоит из высокопрочных сталей; уникальный дизайн – выразительные линии кузова, скрытые дверные ручки с электроприводом и LED-фары с футуристичным шашечным рисунком делают Jaecoo J7 заметным на дороге;

выразительные линии кузова, скрытые дверные ручки с электроприводом и LED-фары с футуристичным шашечным рисунком делают Jaecoo J7 заметным на дороге; технологичный и просторный салон – большой сенсорный центральный дисплей, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка смартфона, проекционный дисплей HUD.

В день открытых дверей 25 января и до 31 января 2025 года в Автоцентре АНТ действует специальное предложение: при покупке Jaecoo J7 вы получаете эксклюзивный подарок.

Новогодний тест-драйв

Хотите убедиться в удобстве и маневренности кроссоверов на дороге, приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ. Участники смогут опробовать новые модели и оценить преимущества комфортной езды, а также получить шанс выиграть ценные призы (iPhone*, стайлер Dyson*, смарт-часы Apple Watch*, AirPods*. Гарантированный подарок – сертификат на маркетплейс). Акция проходит до 26 января 2025 года. Итоги станут известны 31 января 2025 года.

Подробнее об участии читайте по ссылке.

Ну а чтобы больше узнать об авто, задать интересующие вопросы и получить персональное предложение, приходите на день открытых дверей 25 января 2025 года.

С 12:00 до 16:00 на Павловском тракте, 249д, гостей ждет:

знакомство с обновленными интеллектуальными кроссоверами Omoda C5 и Jaecoo J7;

специальное предложение на стильные авто Omoda и Jaecoo с выгодой до 750 тыс. руб.;

тест-драйв;

развлекательная программа;

угощения;

подарок каждому.

Записаться на мероприятие можно по телефону +7 (3852) 230-030. Регистрация по ссылке.

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д

Тел.: +7 (3852) 230-030

График работы:

пн-пт – 08:00-19:00

сб-вс – 09:00-17:00

Подробнее об Omoda C5

Подробнее о Jaecoo J7

Сайт*Apple CarPlay ("Эйпл КарПлей"); Android Auto ("Андроид Авто"); Jaecoo Connect​ ("Джейку Коннект"); VK ("ВиКей"); Torque Vectoring ("Торк Векторинг"); iPhone ("Айфон"); Dyson ("Дайсон"); Apple Watch ("Эйпл Вотч"); AirPods ("ЭйрПодс").

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