«Чебурашка» и новый фильм Гая Ричи. Какие фильмы посмотреть в алтайских кинотеатрах в январе?

В кинотеатрах покажут картины с Джейсоном Стейтемом, Николасом Кейджем и Дженнифер Лопес

02 января 2023, 10:09, Антон Дегтярев

Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»/ Фото: kinopoisk.ru

Зима вынуждает нас меньше гулять и искать развлечений в тёплых местах. Одно из таких — кинотеатр. Несмотря на уход крупных голливудских студий из России, там всё ещё показывают хорошее кино, в том числе западное. Январь обилием громких премьер не порадует, но несколько интересных фильмов будет. Среди них — крупный голливудский релиз, таки добравшийся до российских кинотеатров.

«Чебурашка» (с 1 января)

В самый первый день 2023 года в прокате появился главный российский фильм января «Чебурашка» о знакомом всем с детства герое. Эта картина на рассказы Эдуарда Успенского (автор историй о крокодиле Гене и Чебурашке) не опирается, сюжет здесь оригинальный.

Зверёк Чебурашка живёт в апельсиновой роще. Случайно он оказывается в небольшом городке у моря, где ему предстоит найти себе новый дом и друзей.

Гена в фильме тоже будет. Только выглядит он не как крокодил, а как обычный человек. Играет Гену Сергей Гармаш («Чёрная молния», «Ворошиловский стрелок»). Полностью компьютерного Чебурашку озвучивает актриса Ольга Кузьмина («Кухня»). Снял фильм режиссёр Дмитрий Дьяченко (трилогия «Последний богатырь», «О чём говорят мужчины», «Кухня»).

Оценок на «Кинопоиске» и IMDB пока нет.

На январских каникулах «Чебурашка» наверняка станет хитом и главным фильмом для всей семьи.

«Белль и Себастьян: Новое поколение» (с 1 января)

Вместе с «Чебурашкой» вышла ещё одна семейная картина, на этот раз французская — «Белль и Себастьян: Новое поколение».

Главный герой картины — 10-летний Себастьян. Его отправляют на каникулы в горную деревню к бабушке, и там мальчик встречает огромную белую собаку, с которой плохо обращался хозяин. Он готов на всё, чтобы защитить питомца. Фильм расскажет трогательную историю о дружбе мальчика с собакой.

Это уже четвёртый фильм во французской серии «Белль и Себастьян», в трёх предыдущих картинах события разворачивались в середине XX века. В новой части будут новые герои и современность.

Рейтинг фильма на IMDB средний — 6,3 балла из 10. На «Кинопоиске» оценки у картины пока нет.

«Друг в океане» (с 5 января)

В январе в российских кинотеатрах будет не один фильм о дружбе человека с животным. О том же расскажет австралийская картина «Друг в океане» режиссёра Роберта Коннолли («Банк», «Бумажные самолётики»).

В центре сюжета здесь история девушки Эбби, которую играет Миа Власиковска («Алиса в стране чудес», «Багровый пик»). Героиня увлекается дайвингом и во время погружения видит большого синего групера — рыба, которая находится на грани исчезновения. Она проводит с животным всё больше времени, но на рыбу начинают охоту браконьеры, которых интересует только нажива. Девушка решает защитить групера.

Также в картине играют известные в Голливуде Рада Митчелл («Сайлент Хилл», «Гнев») и Эрик Бана («Троя», «Звёздный путь»).

Рейтинг фильма на IMDB средний — 6,3 балла из 10. На «Кинопоиске» оценки пока нет.

«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» Гая Ричи (с 12 января)

Пожалуй, главной январской премьерой Голливуда в российском прокате станет «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» Гая Ричи. Этот режиссёр известен по картинам «Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

В главной роли здесь не менее популярный Джейсон Стейтем («Адреналин», «Форсаж», «Перевозчик»). Он играет роль элитного разведчика МИ-6 Орсона Форчуна, который получил задание остановить продажу и распространение смертельного оружия. В одиночку он сделать этого не может и объединяется с лучшими оперативниками мира и известным актёром, чтобы спасти мир.

Премьера в России — 12 января. Оценок на IMDB и «Кинопоиске» пока нет, но картину от культового режиссёра посмотреть явно стоит.

«Каспер: Легенда возвращается» (с 12 января)

12 января о себе напомнит популярный в девяностые и нулевые призрак Каспер. На этот раз фильм выходит с подзаголовком «Легенда возвращается».

По сюжету главная героиня Элизабет и её отец хотят разгадать секреты поместья Эховилль. Там они знакомятся с привидением Каспером. Вместе с ним они сразятся с драконом-призраком Юто.

Чего-то стоящего от фильма вряд ли можно ожидать. Образ Каспера сильно далёк от оригинала, а оценка картины на IMBD всего 3,8 балла из 10.

«Лили и море» Динары Друкаровой (с 12 января)

Ценителям авторского кино тоже будет на что сходить. В России выйдет картина «Лили и море» Динары Друкаровой (как актриса она играла в фильмах «Купе номер шесть», «Про уродов и людей»). Друкарова также исполняет главную роль в фильме — девушку Лили, которая сбегает на край света, чтобы рыбачить в северных морях. Она уговаривает местного рыбака Йана включить её в команду рыболовов. Лили становится единственной девушкой на корабле.

Над этой драмой работали киношники из Франции, России, Бельгии и Исландии, и актёрский состав тут тоже интернациональный.

Рейтинг на IMDB — 6,5 балла из 10, на «Кинопоиске» оценки пока что нет.

«Отзвуки прошлого» с Николасом Кейджем (с 19 января)

19 января на экраны выйдет вестерн с Николасом Кейджем («Покидая Лас-Вегас», «Призрачный гонщик») в главной роли под названием «Отзвуки прошлого».

Действие фильма происходит на Диком Западе. Главный герой Колтон Бриггс теряет жену и намерен отомстить её убийцам. В этом нелёгком деле ему помогает 12-летняя дочь.

Любители вестернов и Николаса Кейджа могут сходить в кино.

«Изумительный Морис» (с 26 января)

Единственный мультфильм в списке — «Изумительный Морис» производства Великобритании, Германии и США. Он сделан по роману английского писателя Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его учёные грызуны» из серии «Плоский мир».

По сюжету кот Морис умеет говорить и любит проворачивать различные аферы. Как-то раз он попадает в городок Дрянь-Блинцбург со своими друзьями-крысами и понимает, что это место таит в себе нечто опасное. Там скрывается настоящее зло, тайну которого он должен будет разгадать.

В России кота Морриса озвучивает Сергей Бурунов. В оригинале и вовсе звучат голоса Хью Лори («Доктор Хаус»), Эмилии Кларк («Игра престолов», «Терминатор: Генезис») и Дэвида Тьюлиса («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Легенда»).

На IMBD рейтинг у «Изумительного Мориса» высокий — 7,8 балла из 10, поэтому можно брать детей и смело идти в кино.

«Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес (с 26 января)

С девушкой можно сходить на романтическую комедию «Моя пиратская свадьба» режиссёра Джейсона Мура («Идеальный город», «Третья жена»). По сюжету — Том и Джерси собираются жениться, но их свадьба оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Молодожёны должны спасти церемонию.

В главных ролях — звёзды Дженнифер Лопес («Свадебный переполох», «Девушка из Джерси») и Джош Дюамель (франшиза «Трансформеры», «Муви 43»), на вторых ролях — Ленни Кравиц («Голодные игры») Дженнифер Кулидж (франшиза «Американский пирог») и другие знаменитые артисты.

Оценки на «Кинопоиске» и на IMDB у картины пока что нет.

«Крушение» с Джерардом Батлером (с 26 января)

Для любителей боевиков и фильмов-катастроф в конце месяца выйдет лента «Крушение». По сюжету пилоту Броуди Торрансу (его играет Джерард Баттлер («Рок-н-ролльщик», «300 спартанцев»)) удаётся посадить повреждённый штормом самолёт на враждебной территории. Но выжившим угрожают пираты, которые хотят захватить судно и его пассажиров в заложники. Броуди должен будет спасти людей.

Кроме Баттлера, в боевике играют Майк Колтер («Люди в чёрном 3», «Люк Кейдж»), Пол Бен-Виктор («Настоящий детектив», «Прослушка») и другие.

Ценители боевиков с Баттлером могут сходить в кино.

Напомним, что крупные голливудские студии ушли из России в начале марта 2022 года, свои премьеры в кинотеатрах они не показывают. Посмотреть эти фильмы в кино в России можно только нелегально. Например, без разрешения правообладателя западные ленты показывает барнаульский кинотеатр «Пионер» — там через две недели после релиза на Западе демонстрировали «Тор: Любовь и гром», «Чёрный Адам», «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и «Аватар: Путь воды».