Круиз по Москве: как организовать незабываемую прогулку на теплоходе в столице

Популярные вопросы об организации речного круиза в главном городе страны

26 декабря 2022, 19:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Речной круиз — это прекрасный способ узнать город с новой стороны. И даже если вы уже успели прогуляться по улицам столицы или живете здесь всю жизнь, водная экскурсия — всегда незабываемое мероприятие. Но чтобы круиз запомнился только с положительной стороны, важно правильно его подобрать. Разберем несколько часто задаваемых вопросов от потенциальных туристов. В качестве примера возьмем такое популярное направление, как Рэдиссон круиз по Москве.

Для какой по численности компании подойдет круиз?

Существует миф, что круиз — это развлечение для большой компании. Действительно, такой тип организации отдыха популярен при организации празднования дня рождения, свадьбы, корпоративов. В зависимости от типа судна, оно способно вместить до нескольких десятков человек. Но не меньший спрос наблюдается среди небольших компаний до пяти человек, а также пар. Встречаются и самостоятельные путешественники. Если вам не с кем отправиться в круиз, не стоит отказываться от него — на борту всегда присутствует дружеская атмосфера, располагающая к общению и знакомствам, поэтому скучно не бывает никому.

В круиз можно отправиться только в теплое время года?

В целом, по стране период навигации длится с середины апреля по середину ноября. Но в круиз по Москве-реке можно отправиться и в другие месяцы года. Все зависит от погодных условий (ограничения действуют лишь в периоды, когда объявляют штормовые предупреждения). Если у вас есть возможность приобрести билет, значит, направление открыто и полностью безопасно. Рисковать здоровьем пассажиров никто не будет.

Чем заняться во время экскурсии?

Во время речной прогулки вы сможете увидеть многие величественные здания, памятники и сооружения, имеющие культурное и историческое значение. Если вы поклонник истории, аудиогид будет сопровождать вас на всем протяжении маршрута.

Тем, кто предпочитает совмещать приятное с полезным, повара ресторана предложат изысканные блюда и напитки. Вы можете выбрать скромный перекус, роскошный ужин или вовсе отказаться от питания на борту — меню оплачивается отдельно.

Речная прогулка — прекрасный шанс сделать оригинальные снимки для соцсетей или личного блога. Ваши друзья и подписчики точно оценят ваш способ провести выходной или романтический вечер с любимым человеком.

Есть ли на борту развлекательная программа?

Это зависит от судна, дня недели, а также других параметров. Есть туры, в которых предусмотрены увлекательные развлекательные программы для взрослых и детей.

За какое количество дней нужно бронировать билет?

Сделать это можно за любое количество дней (при условии, что на интересующую вас дату открыто бронирование). Также билет можно приобрести в день поездки. Вам остается лишь прибыть на место отправление к назначенному времени (в идеале, за 30 минут до отправления).

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