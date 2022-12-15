Живо, с душой. В ресторане-поэме «Живые души» рассказали, каким был первый год после открытия
А год был непростым, но очень интересным и наполненным светскими мероприятиями
15 декабря 2022, 09:01, ИА Амител
«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Строчки из стихотворения, написанного почти два века назад Фёдором Тютчевым, удивительно подходят к ресторану-поэме «Живые души», который открыли в Барнауле 28 августа прошлого года. В каких условиях ему пришлось завоёвывать место под солнцем, вы знаете — пандемийные ограничения, санкционный шторм, перепады потребительских настроений. Управляющий рестораном Иван Коломиец и бренд-менеджер Марина Вяткина вспомнили наиболее яркие события минувшего периода. И вот какое «меню» у них получилось.
Кухня и музыка
Ресторан развивается в парадигме мультикультурной кухни. Ставил её хорошо известный в России Мохаммед Эса, шеф-повар из Египта, выросший как профессионал в Европе на классике французской и немецкой высокой кухни, и к тому же десять лет проработавший в элитных ресторанах Москвы, Петербурга, Казани и других городов России. Вслед за ним пришёл француз Франсуа Фурнье, чей престижный ресторан «Пардон, май френч» в Новосибирске известен далеко за пределами Западной Сибири. Его прерогативой стало сезонное обновление меню «Живых душ».
«Франсуа филигранно справился с задачей, что позволило нам проводить гастрономические сезоны и ужины, фестивали устриц и завтраков. Месье Фурнье обновил летнее и осеннее меню, щедро делился своими знаниями. Он внёс вклад и в создание атмосферы «Живых душ» — посоветовал приглашать на вечерние концерты некоторых талантливых музыкантов. Одна из них — джазовая певица из Новосибирска Варвара Убель — пела у нас летом. Недавно Варя стала победителем федерального проекта на «России 1» «Ну-ка, все вместе», — рассказывает Марина Вяткина.
Пожалуй, самым звёздным исполнителем стал уроженец Барнаула, выпускник Алтайского музыкального колледжа, композитор и певец мирового уровня Вадим Капустин, который принимал участие в концерте для болельщиков на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Летом в «Живых душах» Вадим дал потрясающий концерт.
В конце 2022-го вновь порадовала своим мастерством джазовая певица из Москвы Ирина Олифер, принимавшая участие в открытии «Живых душ». Вместе с ней виртуозно играли местные музыканты. Оба вечера зал ресторана был полным.
Фото: ресторан-поэма «Живые души»
Поэзия и энопарфюмерия
Весной в «Живых душах» решили проводить ещё и поэтические вечера. Первый, апрельский, посвятили творчеству Беллы Ахмадулиной, которой ныне исполнилось бы 85 лет. Её стихи читали обычные гости ресторана, не являющиеся профессиональными артистами и чтецами. В помощь им привлекали педагогов по речи и режиссёров. Второй поэтический вечер также получился юбилейным — он совпал с 90-летием со дня рождения Роберта Рождественского.
«Пазлы настолько совпали, что за две недели до вечера в „Живые души“ пожаловали Екатерина Рождественская и Лариса Долина, прилетавшие на традиционные „Рождественские чтения“. Екатерина Робертовна, увидев афишу будущего вечера, благословила нас и всё получилось как нельзя лучше», — отметила Марина Вяткина.
Отдельной строкой в череде праздничных событий 2022-го значится энопарфюмерный ужин. Так летний сезон, традиционно считающийся для ресторанов «мёртвым», в «ЖД» стал «живым».
Комментарии в эфире