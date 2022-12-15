Живо, с душой. В ресторане-поэме «Живые души» рассказали, каким был первый год после открытия

А год был непростым, но очень интересным и наполненным светскими мероприятиями

15 декабря 2022, 09:01, ИА Амител

Фото: ресторан-поэма «Живые души»

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Строчки из стихотворения, написанного почти два века назад Фёдором Тютчевым, удивительно подходят к ресторану-поэме «Живые души», который открыли в Барнауле 28 августа прошлого года. В каких условиях ему пришлось завоёвывать место под солнцем, вы знаете — пандемийные ограничения, санкционный шторм, перепады потребительских настроений. Управляющий рестораном Иван Коломиец и бренд-менеджер Марина Вяткина вспомнили наиболее яркие события минувшего периода. И вот какое «меню» у них получилось.

Кухня и музыка

Ресторан развивается в парадигме мультикультурной кухни. Ставил её хорошо известный в России Мохаммед Эса, шеф-повар из Египта, выросший как профессионал в Европе на классике французской и немецкой высокой кухни, и к тому же десять лет проработавший в элитных ресторанах Москвы, Петербурга, Казани и других городов России. Вслед за ним пришёл француз Франсуа Фурнье, чей престижный ресторан «Пардон, май френч» в Новосибирске известен далеко за пределами Западной Сибири. Его прерогативой стало сезонное обновление меню «Живых душ».

«Франсуа филигранно справился с задачей, что позволило нам проводить гастрономические сезоны и ужины, фестивали устриц и завтраков. Месье Фурнье обновил летнее и осеннее меню, щедро делился своими знаниями. Он внёс вклад и в создание атмосферы «Живых душ» — посоветовал приглашать на вечерние концерты некоторых талантливых музыкантов. Одна из них — джазовая певица из Новосибирска Варвара Убель — пела у нас летом. Недавно Варя стала победителем федерального проекта на «России 1» «Ну-ка, все вместе», — рассказывает Марина Вяткина.

Пожалуй, самым звёздным исполнителем стал уроженец Барнаула, выпускник Алтайского музыкального колледжа, композитор и певец мирового уровня Вадим Капустин, который принимал участие в концерте для болельщиков на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Летом в «Живых душах» Вадим дал потрясающий концерт.

В конце 2022-го вновь порадовала своим мастерством джазовая певица из Москвы Ирина Олифер, принимавшая участие в открытии «Живых душ». Вместе с ней виртуозно играли местные музыканты. Оба вечера зал ресторана был полным.

Фото: ресторан-поэма «Живые души»

Поэзия и энопарфюмерия

Весной в «Живых душах» решили проводить ещё и поэтические вечера. Первый, апрельский, посвятили творчеству Беллы Ахмадулиной, которой ныне исполнилось бы 85 лет. Её стихи читали обычные гости ресторана, не являющиеся профессиональными артистами и чтецами. В помощь им привлекали педагогов по речи и режиссёров. Второй поэтический вечер также получился юбилейным — он совпал с 90-летием со дня рождения Роберта Рождественского.

«Пазлы настолько совпали, что за две недели до вечера в „Живые души“ пожаловали Екатерина Рождественская и Лариса Долина, прилетавшие на традиционные „Рождественские чтения“. Екатерина Робертовна, увидев афишу будущего вечера, благословила нас и всё получилось как нельзя лучше», — отметила Марина Вяткина.

Отдельной строкой в череде праздничных событий 2022-го значится энопарфюмерный ужин. Так летний сезон, традиционно считающийся для ресторанов «мёртвым», в «ЖД» стал «живым».

Энопарфюмерный ужин / Фото: ресторан-поэма «Живые души» Дорогие и званые гости В «Живых душах» становится привычным появление людей, известных на всю Россию и не только. В декабре ресторан посетили артисты театра им. Евгения Вахтангова. Вахтанговцы прилетали в Барнаул на гастроли со спектаклем «Война и мир». Вместе с замечательными актрисами Людмилой Максаковой, Юлией Рутберг, Ольгой Тумайкиной, директором театра Кириллом Кроком на званом ужине за одним столом сидели губернатор края Виктор Томенко и его супруга. «Гости из Москвы пришли в восхищение от атмосферы „Живых душ“, назвав её „очень театральной“. Москвичи аплодировали нашей кухне, сделали много фото на память», — вспоминает Марина Вяткина. Фото: ресторан-поэма «Живые души» Именно в «Живые души» вот уже второй год приглашает своих топовых клиентов «Сбер Первый». В декабре 2021-го для них организовали гастрономический ужин на тему «Сибирский парадный стол». Для его проведения прибыл историк сибирской кухни, председатель Красноярского винного клуба Игорь Шеин. А в этом году гости варили сыры вместе с мастерами из Логовской сыроварни. Фото: ресторан-поэма «Живые души» Время общаться «Главный вывод, который я сделала за это время, — ничего не надо бояться и не нужно на чём-то зацикливаться. Но надо ко всему, особенно новому, относиться живо, с душой. Мы не устаём повторять гостям: приходите сюда общаться, сейчас время такое, что живое общение чрезвычайно важно», — подчеркнула Марина Вяткина. И рассказала такую историю: однажды в ресторан заглянул московский гость, живущий в гостинице «Алтай». Когда пришло время уходить, зарядил дождь. Зонтика у него не было. И тогда ему предложила свой зонтик наш администратор Инна. Человек, далеко не простой по своему статусу, был настолько приятно удивлён, что остался ещё на пару часов и рассказал немало интересного. «Время для только что открывшегося ресторана было максимально сложным. Лично для меня самым необычным стал день открытия, когда многое для всех нас было в новинку. Чем я только не занимался в первые месяцы! Работа поглотила с головой. Постоянно ловлю себя на том, что надо ещё очень многому учиться. Был момент, когда наш руководитель посмотрел на меня и сказал: „Шёл бы ты, Ваня, в отпуск“. Но мы выстояли, перетерпели. Теперь уже ничего не страшно», — добавляет Иван Коломиец. Фото: ресторан-поэма «Живые души» Сейчас в ресторане новогодняя атмосфера. Стильная ёлочка. Окна, разрисованные сюжетами из произведений Гоголя, — рядом с вашими столиками соседствуют персонажи «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Вия», «Носа», «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». А над бокалами и блюдами, над островками живых душ плывёт в незримом эфире довольная усмешка великого душеведа, гурмана и любителя застольных бесед Николая Васильевича Гоголя... Блажен, кто посетил. Сергей Зюзин Ресторан-поэма «Живые души»

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Тел: 600-046 ООО «Ин вино»

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