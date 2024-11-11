"Tiggo 7 Pro Max или Tiggo 8 Pro Max. Какой автомобиль выбрать?"

Основные характеристики авто

11 ноября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KDSUs

Chery Tiggo 7 Pro Max / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Автомобили Tiggo 7 Pro Max ("Тигго 7 Про Макс") и Tiggo 8 Pro Max ("Тигго 8 Про Макс") от китайского бренда Chery (Чери) относятся к кроссоверам семейного типа. Обе машины получили обновления, поэтому у многих потенциальных покупателей возникает закономерный вопрос: какую же модель лучше приобрести? Сравним Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max по основным характеристикам.

Сравнение автомобилей по техническим характеристикам

Tiggo 8 Pro Max – семиместный внедорожник с просторным салоном, высоким уровнем комфорта и безопасности, а также отличными ездовыми характеристиками. Обновленный Tiggo 7 Pro Max – это уже знакомый семейный кроссовер с более современным внешним видом и множеством улучшений по части наружного декора, интерьера и управления оборудованием.

Приведем основные параметры в таблице:

Кроссовер Tiggo 7 Pro Max стал самой популярной моделью Chery в России по данным аналитического агентства "Автостат": за шесть месяцев текущего года продано 27,2 тысячи машин. Второе место досталось Tiggo 4 Pro – было продано 22 тысячи единиц. Третье место у Tiggo 8 Pro Max – 7,5 тысячи автомобилей.

Chery Tiggo 7 Pro Max: обновления 2024 года

В отличие от новинки Tiggo 8 Pro Max , автомобиль Tiggo 7 Pro Max уже хорошо знаком россиянам. В 2024 году модель получила целый ряд обновлений:

новые блоки дневных ходовых огней;

спойлер обзавелся более крупным стоп-сигналом;

усовершенствованная оптическая система;

противотуманные фары переместились в нижнюю часть бампера;

поддержка систем Apple CarPlay ("Эпл КарПлей") и Android Auto ("Андроид Авто");

панорамная крыша;

более фактурные крылья и бамперы;

сетчатая решетка радиатора;

двухфазный климат-контроль;

сенсорная панель управления.

Конечно, представленные модели Chery – лишь малая часть доступного в России ассортимента автомобилей бренда. Но они по праву входят в список авто, лидирующих по объему продаж, показывая существенный прирост по сравнению с предыдущими отчетными периодами.

ООО "Максимум ОПТ"

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