Tiggo 7 Pro Max или Tiggo 8 Pro Max. Какой автомобиль выбрать?
Основные характеристики авто
11 ноября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KDSUs
Автомобили Tiggo 7 Pro Max ("Тигго 7 Про Макс") и Tiggo 8 Pro Max ("Тигго 8 Про Макс") от китайского бренда Chery (Чери) относятся к кроссоверам семейного типа. Обе машины получили обновления, поэтому у многих потенциальных покупателей возникает закономерный вопрос: какую же модель лучше приобрести? Сравним Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max по основным характеристикам.
Сравнение автомобилей по техническим характеристикам
Tiggo 8 Pro Max – семиместный внедорожник с просторным салоном, высоким уровнем комфорта и безопасности, а также отличными ездовыми характеристиками. Обновленный Tiggo 7 Pro Max – это уже знакомый семейный кроссовер с более современным внешним видом и множеством улучшений по части наружного декора, интерьера и управления оборудованием.
Приведем основные параметры в таблице:
Кроссовер Tiggo 7 Pro Max стал самой популярной моделью Chery в России по данным аналитического агентства "Автостат": за шесть месяцев текущего года продано 27,2 тысячи машин. Второе место досталось Tiggo 4 Pro – было продано 22 тысячи единиц. Третье место у Tiggo 8 Pro Max – 7,5 тысячи автомобилей.
Chery Tiggo 7 Pro Max: обновления 2024 года
В отличие от новинки Tiggo 8 Pro Max, автомобиль Tiggo 7 Pro Max уже хорошо знаком россиянам. В 2024 году модель получила целый ряд обновлений:
- новые блоки дневных ходовых огней;
- спойлер обзавелся более крупным стоп-сигналом;
- усовершенствованная оптическая система;
- противотуманные фары переместились в нижнюю часть бампера;
- поддержка систем Apple CarPlay ("Эпл КарПлей") и Android Auto ("Андроид Авто");
- панорамная крыша;
- более фактурные крылья и бамперы;
- сетчатая решетка радиатора;
- двухфазный климат-контроль;
- сенсорная панель управления.
Конечно, представленные модели Chery – лишь малая часть доступного в России ассортимента автомобилей бренда. Но они по праву входят в список авто, лидирующих по объему продаж, показывая существенный прирост по сравнению с предыдущими отчетными периодами.
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18:15:29 11-11-2024
"Tiggo 7 Pro Max или Tiggo 8 Pro Max. Какой автомобиль выбрать?"
Что-то подсказывает мне, что выбрать нужно Toyota RAV4
10:44:36 12-11-2024
Гость (18:15:29 11-11-2024) "Tiggo 7 Pro Max или Tiggo 8 Pro Max. Какой автомобиль выбра...
А ценничек вывезешь на Рав 4? он даже 10 летний дороже китайца нового. А там уже 3-4 хозяина пукали в сидушки и не известно как они эксплорили его
11:30:25 12-11-2024
Гость (10:44:36 12-11-2024) А ценничек вывезешь на Рав 4? он даже 10 летний дороже ...
То, что десятилетний и даже двадцатилетний японец лучше нового китайца, смогли уже все убедиться. На счёт цен можно сказать следующее, дружественное нам российское Правительство делает всё возможное, чтобы мы не могли себе позволить качественный товар. Не берите себе пропуканный RAV4, берите новый от 4 млн. до 4,6 млн. Представленные китайские поделки от 3 млн. до 4,4 млн. Не на столько уж и дороже с учетом беспроблемности эксплуатации японца.
14:30:27 12-11-2024
Гость (11:30:25 12-11-2024) То, что десятилетний и даже двадцатилетний японец лучше ...
Китайские кроссоверы начинаются от 2,2 млн. Японцы как и остальные немцы уже давно скатились в силосную яму по качеству. Некоторые немцы не выхаживают 100 тыс км (АУДИ Ку 5 например). У корейцев кап ремонт двигуна к 100 000 км. Про япов вообще шок. Крузак 300-ый на одном из двигателей проезжает всего 40-50 тыс км - смотрите есть ролики про это. В США был многотысячный отзыв Крузаков из-за заводского брака. Про РАВ -4 была инфа с глючной электроникой. На одной из моделей - дверца багажника сама по себе открывалась
15:57:27 12-11-2024
Гость (14:30:27 12-11-2024) Китайские кроссоверы начинаются от 2,2 млн. Японцы как и...
Во-первых, что касается цен, то не покупайтесь на рекламные буклеты и прочие манагерские ухищрения. Я вам написал реальные цены, за которые можно сейчас приобрести новые авто, о которых мы говорим. Во-вторых, что касается роликов о 300-ых Крузаках и 600-ых Лексусах. Все хозяева этих машин чипанули свои двигатели для пущей мощности. Кривой чип-тюнинг, когда на всех режимах тупо подается больше топлива, приводит к выходу из строя двигателя. Отзывная кампания в США - это норма, которую практикуют ответственные производители. У нас всё иначе, китайские поделки только на бумаге имеют гарантию и заявленный ресурс. На практике, вы себе испортите нервы и сотрёте все зубы, чтобы доказать свою правоту. И останетесь наедине со своими проблемами и обездвиженным китайцем.
16:16:32 12-11-2024
Гость (15:57:27 12-11-2024) Во-первых, что касается цен, то не покупайтесь на реклам...
А кто тебе даст гарантию на Япу по паралельному импорту или на БУ? а ценник на ремонт двигуна под 1 млн руб
17:12:36 12-11-2024
Гость (16:16:32 12-11-2024) А кто тебе даст гарантию на Япу по паралельному импорту ...
Я же тебе написал, что не будешь экспериментировать и подпускать криворуких к япе, будет она тебе служить верой и правдой долгие годы без всякой гарантии. С китайцами всё наоборот, гарантия есть - но её нет, и надежности нет от рождения. Китаец практически не перепродается. У китайцев нет законодательно закрепленного правила, после снятия модели с производства ещё 30 лет выпускать запчасти к ней, как у всех цивилизованных. Китайцы сняли через три-пять лет модель с производства и всё, можешь долго искать запчасти и пытаться самостоятельно колхозить. Уровень иной, китайцы делают одноразовые машины. Купил и всё - она твоя.
19:17:26 12-11-2024
Гость (17:12:36 12-11-2024) Я же тебе написал, что не будешь экспериментировать и по... Т.е. на 40летнего европейца китайцы запчасти производят, а на свои 20летние прекращают?
10:36:31 13-11-2024
Гость (19:17:26 12-11-2024) Т.е. на 40летнего европейца китайцы запчасти производят, а н...
Именно так. Всё потому, что 40-ка летние европейцы ездят до сих пор по всему миру и им нужны запчасти. А последний китаец выпущенный 20 лет назад, лет так 12-15, тоже назад, как сгнил или потерял способность передвигаться. Так зачем выпускать запчасти к автомобилям, которых больше нет. Китайский автомобиль, я вам последний раз пишу, это одноразовый автомобиль рассчитанный максимум на 5-8 лет проблемной эксплуатации.
18:40:10 11-11-2024
Сегодня ты ездишь на тигго, вместо весты, а завтра Родину продашь.
19:27:28 11-11-2024
Гость (18:40:10 11-11-2024) Сегодня ты ездишь на тигго, вместо весты, а завтра Родину пр... Всё продано до нас
02:04:04 12-11-2024
Берите лучше эту, ибо ту не стоит брать.
02:16:48 12-11-2024
В заголовок - НИКАКОЙ
18:05:08 13-11-2024
Странные вы люди, у кого то из вас был китаец,. У меня второй,. На первом хавалф7, я накатал 56 тыс. За два года каждодневной эксплуатации, и сдал его в трей дын, но не потому что он меня не устраивал, а потому что семья увеличилась. Сейчас на 8 про мах пробег 37 тыс и тоже ни каких проблем,.
19:11:03 13-11-2024
Нет у новый 7 противотуманных фар и много чего нет чтт было до рестайлинга посмотрите статистику продаж рестайлинга и до рестайлинга.
15:45:27 15-11-2024
Всë плохое о китайцах-хрень.
Езжу на Geely Emgrand 12 лет. Ни каких серьёзных проблем. Пробег 216 тыс. км. Ни а каком утиле разговора не. Пишет это тот кто китай не знает.