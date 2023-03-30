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Тигр напал на тракториста и попытался его разорвать, но в итоге сам умер

Коллеги мужчины набросились на хищника, чтобы спасти товарища

30 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае тигр напал на тракториста, который в этот момент чинил технику, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

"Работник лесозаготовительной бригады чинил технику в 40 километрах от посёлка Мухен, когда на него набросился хищник. Отбили коллеги. Мужчину с травматическим шоком, открытыми переломами верхних и нижних конечностей и травмой грудной клетки доставили в краевую клиническую больницу", – говорится в сообщении.

Тигра поймали – это был истощённый пятилетний самец. Его отправили в центр реабилитации, а после хотели отвезти на обследование в Уссурийск. Однако, как отмечается, тигр умер – специалисты проведут вскрытие, чтобы узнать причину.

Ранее в Хабаровском крае мужчина застрелил тигра ради спасения себя и коровы.

Комментарии 9

  • Как много на Руси Запашных * Что не боятся тигров страшных
    30 марта, Гость   Ответить
  • Программа по сохранению амурского тигра вышла из под контроля. Подвозил как то попутчиков от Владивостока до Хабаровска, они говорили, что случаев нападения множество
    30 марта, Гость   Ответить
  • Снег глубокий в этом году . Жрать нечего. Вот и полезли на людей. Так и говорят.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Отравился?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Тракторист успел спросить про триста?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Его тоже люди /Дерсу Урала/
    30 марта, Гость   Ответить
  • пятилетний самец -По годовым кольцам определили?
    30 марта, Гость   Ответить
  • "По годовым кольцам определили?" --- Гость, вскрытие показало.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас засудят тракториста. Зверь важнее человека.
    31 марта, Гость   Ответить
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