Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человек года"

В 2007 году российский лидер уже выигрывал это звание

05 декабря 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Журнал Time назвал президента России Владимира Путина претендентом на звание "Человек года". Об этом сообщается на сайте американского издания.

Вместе с российским лидером в шорт-листе находятся глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III, прокуроры, выдвинувшие обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, председатель ФРС США Джером Пауэлл, бастовавшие голливудские актеры и сценаристы, исполнительница Тейлор Свифт, глава компании OpenAI Сэм Альтман и кукла Барби.

Журнал отмечает, что ранее Путин уже становился человеком года по версии Time – в 2007 году. Кроме того, он неоднократно попадал в список 100 наиболее влиятельных людей года.

Отметим, что в прошлом году человеком года стал украинский президент Владимир Зеленский. До этого, в 2021 году, победил бизнесмен Илон Маск.