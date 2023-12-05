Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
В 2007 году российский лидер уже выигрывал это звание
05 декабря 2023, 12:42, ИА Амител
Журнал Time назвал президента России Владимира Путина претендентом на звание "Человек года". Об этом сообщается на сайте американского издания.
Вместе с российским лидером в шорт-листе находятся глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III, прокуроры, выдвинувшие обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, председатель ФРС США Джером Пауэлл, бастовавшие голливудские актеры и сценаристы, исполнительница Тейлор Свифт, глава компании OpenAI Сэм Альтман и кукла Барби.
Журнал отмечает, что ранее Путин уже становился человеком года по версии Time – в 2007 году. Кроме того, он неоднократно попадал в список 100 наиболее влиятельных людей года.
Отметим, что в прошлом году человеком года стал украинский президент Владимир Зеленский. До этого, в 2021 году, победил бизнесмен Илон Маск.
12:52:22 05-12-2023
Кукла Барби и Владимир Васильевич? Это не юмор, а сатира.
13:02:41 05-12-2023
Достойнейший претендент, надеюсь, станет им.
16:42:03 05-12-2023
Гость (13:02:41 05-12-2023) Достойнейший претендент, надеюсь, станет им.... 146% стопудово "в Техассе побеждают только техасцы "
13:36:29 05-12-2023
Отметим, что в прошлом году человеком года стал украинский президент Владимир Зеленский. Как это символично! В 1938-м по версии Time человеком года был Гитлер, а в следующем, 1939-м, Сталин.
13:52:58 05-12-2023
в прошлом году человеком года стал украинский президент Владимир Зеленский --- он еще в КВН выигрывал
18:40:00 05-12-2023
ЦИПСо коробит от информации. Родимчик бить начинает...
21:43:50 05-12-2023
Гость (18:40:00 05-12-2023) ЦИПСо коробит от информации. Родимчик бить начинает...... Это у тебя пукан рвет!
08:34:02 06-12-2023
Часы у него классные... никто не знает, что это?
09:06:40 06-12-2023
Гость (08:34:02 06-12-2023) Часы у него классные... никто не знает, что это?... Аналогичное фото же публиковалось ранее, удалось рассмотреть подробности. Я идентифицирую как часы «Полет» с российской символикой , но швейцарским механизмом. У Путина на циферблате герб России, у наших местных чиновников герб Барнаула. Дизайн , судя по книжечке-инструкции, которая в коробочке с часами, может быть различным: корпус серебристый или золотистый, циферблат кремового, синего цветов, гравировка символа(н-р, герба), механизм Швейцарии или Японии. Ремешок из натуральной кожи. Похоже, такие часы изготавливают для российских чиновников, чтобы все, начиная от Президента, носили на работу одинаковые часы и не становились объектом пристального внимания публики из-за неподобающе дорогих аксессуаров.