Times of Israel сообщила о ракетном ударе по Израилю со стороны Ливана

В социальных сетях распространяются видео работы системы ПРО "Железный купол"

04 августа 2024, 09:19, ИА Амител

Израильский флаг / Фото: unsplash.coь

Ливанское движение "Хезболла" заявило об ударе "десятком" ракет по населенному пункту на севере Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of Israel.

"Шквал ракет выпущен из Ливана по северу [Израиля]. Многочисленные перехваты со стороны "Железного купола" видны над Галилеей", – заявила газета.

Также в социальных сетях распространяются видео работы системы ПРО "Железный купол", снаряды которой перехватывают запущенные со стороны Ливана ракеты.

Информации о разрушениях, а также погибших и пострадавших в ходе обстрела в публикации не приводится.