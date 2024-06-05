Wink.ru представляет июньский кинокалендарь

05 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K7ovZ

Кадр из фильма "Тимир" / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Пришло лето, а с ним и много интересных премьер в онлайн-кинотеатре Wink.ru ("Винк.ру", совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Рассказываем, что посмотреть, если на улице опять пойдет дождь.

"Денискины рассказы" (6+). Это ностальгический комедийный сериал, снятый по циклу детских рассказов Виктора Драгунского. Дед каждый день рассказывает внуку истории о его ровеснике из совсем другой эпохи. Истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в беззаботное советское прошлое.

"Я не киллер" (18+). В американском боевике преподаватель философии (Глен Пауэлл) представляется наемным киллером, чтобы поймать преступников.

"Тимир" (18+). Якутская комедия. Маленький мальчик остался без мамы и его отправляют жить в деревню к отцу. Найти общий язык им помогает дух.

"Сама любовь" (18+). Британское драмеди: Патрисия останавливается в отеле в Корнуолле и встречает бывшего мужа Идриса и его новую девушку Луизу. Им придется решить, кому же принадлежит сердце мужчины.

"На автомате" (18+). Это комедийный авантюрный сериал с Денисом Косиковым и звездой "Слова пацана. Кровь на асфальте" Славой Копейкиным. Братья Рома и Женя решают быстро "срубить" деньги – продать автоматы в даркнете. В истории оказываются замешаны все жители городка.

"Свет" (12+). Ностальгический фильм с Еленой Яковлевой стартует 6 июня. Это история о том, что в прошлом каждого человека есть отправная точка, от которой зависит весь ход жизни.

Кадр из фильма "Свет" / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

"Семь черных бумаг" (12+). Премьера российской военной драмы запланирована на 7 июня. 1942 год, село в Северной Осетии. Все мужчины ушли на войну. Когда начинают приходить похоронки, два школьника подговаривают почтальона прятать "черные бумаги" до конца войны.

"Блондинка" (18+). Российская лирическая комедия выйдет 26 июня. Ира живет счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером. Но театр оказывается на грани закрытия, а любимый мужчина исчезает.

"Подарок" (12+). Американская комедия станет доступна 27 июня. Гениальный мальчик обнаруживает, что может управлять временем. Герой объединяет братьев и сестер, чтобы вернуться во времена разлуки их родителей и попробовать все изменить.

ПАО Ростелеком

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