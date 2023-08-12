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Тина Канделаки предложила снять блокбастер о Нижнем Новгороде

Свою идею она пообещала обсудить с нижегородским губернатором Глебом Никитиным

12 августа 2023, 13:57, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Журналистка Тина Канделаки заявила о том, что она хочет снять исторический блокбастер о Нижнем Новгороде. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

Канделаки рассказала историю о кресте святой Нины, который был в руках князя Георгия Грузинского. Он некоторое время владел имением под названием Нижний Новгород.

Журналистка не уточнила, какой именно сюжет она хотела бы развить, но пообещала обсудить идею с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.

культура

Комментарии 1

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Гость

14:46:16 12-08-2023

Пусть про свой кишлак кинище снимает. Как там русских всттречают.

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