Тина Канделаки предложила снять блокбастер о Нижнем Новгороде
Свою идею она пообещала обсудить с нижегородским губернатором Глебом Никитиным
12 августа 2023, 13:57, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Журналистка Тина Канделаки заявила о том, что она хочет снять исторический блокбастер о Нижнем Новгороде. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.
Канделаки рассказала историю о кресте святой Нины, который был в руках князя Георгия Грузинского. Он некоторое время владел имением под названием Нижний Новгород.
Журналистка не уточнила, какой именно сюжет она хотела бы развить, но пообещала обсудить идею с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.
14:46:16 12-08-2023
Пусть про свой кишлак кинище снимает. Как там русских всттречают.