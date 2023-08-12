Тина Канделаки предложила снять блокбастер о Нижнем Новгороде

Свою идею она пообещала обсудить с нижегородским губернатором Глебом Никитиным

12 августа 2023, 13:57, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Журналистка Тина Канделаки заявила о том, что она хочет снять исторический блокбастер о Нижнем Новгороде. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

Канделаки рассказала историю о кресте святой Нины, который был в руках князя Георгия Грузинского. Он некоторое время владел имением под названием Нижний Новгород.

Журналистка не уточнила, какой именно сюжет она хотела бы развить, но пообещала обсудить идею с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.