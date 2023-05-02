Tinder планирует уйти из России
Сервисы компании полностью ограничат доступ для россиян к 30 июня
02 мая 2023, 19:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Компания Match Group, которая владеет Tinder, уходит из России к 30 июня. Как сообщает ТАСС, о таком решении организация заявила в своём новом отчёте.
Там отмечается, что сейчас бренды компании (кроме "Тиндера" их ещё семи) предпринимают необходимые шаги для ограничения доступа к своим услугам в России. Окончательно организация должна закончить свою работу в стране к концу июня.
20:25:48 02-05-2023
Первый раз слышу. Это для лиц с пониженной социальной ответственностью?
20:59:23 02-05-2023
Ну и хрен с ним. не смертельно.
16:43:14 03-05-2023
Что это вообще такое? тиндер-шминдер =)