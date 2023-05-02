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Tinder планирует уйти из России

Сервисы компании полностью ограничат доступ для россиян к 30 июня

02 мая 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Компания Match Group, которая владеет Tinder, уходит из России к 30 июня. Как сообщает ТАСС, о таком решении организация заявила в своём новом отчёте.

Там отмечается, что сейчас бренды компании (кроме "Тиндера" их ещё семи) предпринимают необходимые шаги для ограничения доступа к своим услугам в России. Окончательно организация должна закончить свою работу в стране к концу июня.

Комментарии 3

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Олег

20:25:48 02-05-2023

Первый раз слышу. Это для лиц с пониженной социальной ответственностью?

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Гость

20:59:23 02-05-2023

Ну и хрен с ним. не смертельно.

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Гость

16:43:14 03-05-2023

Что это вообще такое? тиндер-шминдер =)

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