Tinder планирует уйти из России

Сервисы компании полностью ограничат доступ для россиян к 30 июня

02 мая 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания Match Group, которая владеет Tinder, уходит из России к 30 июня. Как сообщает ТАСС, о таком решении организация заявила в своём новом отчёте.

Там отмечается, что сейчас бренды компании (кроме "Тиндера" их ещё семи) предпринимают необходимые шаги для ограничения доступа к своим услугам в России. Окончательно организация должна закончить свою работу в стране к концу июня.