"Тинькофф Страхование": как и где оформить страхование ипотеки онлайн?

Рассказываем, какие преимущества имеет компания

24 июля 2023, 17:00, ИА Амител LjN8K75DT

Ипотечное страхование / Фото: freepik.com

Ипотека сегодня – одна из наиболее востребованных банковских услуг, которая позволяет быстро приобрести жилье. Как правило, данная услуга подразумевает под собой соблюдение некоторых условий, одним из таких является обязательная страховка квартиры для ипотеки. Клиент может самостоятельно выбрать страховую компанию, главное, чтобы у нее была действующая лицензия на ведение деятельности.

Преимущества компании "Тинькофф Страхование"

Сегодня ипотечное страхование предлагают разные профильные компании. Такая услуга есть и у компании "Тинькофф Страхование", но при этом она имеет ряд преимуществ:

Опыт работы"Тинькофф Страхование" уже много лет работает в данной сфере, компания официально признана одной из наиболее надежных компаний современности. УдобствоОтличительной чертой компании является удаленный режим взаимодействия с клиентами. То есть ипотечное страхование оформляют через интернет, что позволяет клиентам существенно сэкономить собственное время. ВыгодаКаждый клиент может индивидуально подобрать наиболее подходящий для себя тариф. Простота получения компенсацийПри наступлении страхового случая в "Тинькофф Страховании" предусмотрена максимально упрощенная процедура получения страховых выплат. Поддержка клиентовВ компании работает круглосуточная служба поддержки, что позволяет максимально оперативно решать любые вопросы клиентов.

Как оформить страховку?

Для получения полиса нужно действовать по следующему алгоритму:

внимательно ознакомиться с предложенными условиями страхования по всем актуальным тарифам;

заполнить простую заявку онлайн на получение услуги и рассчитать стоимость страхового полиса;

получить СМС-сообщение с решением компании, которое приходит через несколько минут после отправки заявки;

оплатить страховой полис и получить его на электронную почту.

АО "Тинькофф Банк"

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