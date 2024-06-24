"Тисс Авто" открыл новый салон Uni и приглашает барнаульцев на тест-драйв

Рассказываем, как изменились названия марок Changan в связи с разделением бренда

24 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KKQiz

Новый автосалон Uni / Фото: "Тисс Авто"

За несколько лет активного присутствия китайских производителей на отечественном авторынке одним из самых популярных и продаваемых брендов стал Changan ("Чанган"). Сейчас компания разделила модельный ряд на Changan и суббренд Uni ("Юни"), в связи с чем в Барнауле ГК "Тисс Авто" открыла новый автосалон.

Зачем понадобилось разделение?

Суть – в изменении статуса. Модели, уходящие под марку Uni, теперь будут позиционировать как премиальную линейку головного бренда Changan.

Как изменились названия моделей и какие будут в "Тисс Авто"?

В новом автосалоне ГК "Тисс Авто" по адресу Барнаул, ул. Малахова, 94а, будут уже известные модели, названия которых не поменяются.

Это:

Uni-K ("Юни-Кей");

Uni-V ("Юни-Ви");

Uni-T ("Юни-Ти").

И еще две модели, которые переименуют.

Среди них:

среднеразмерный кроссовер Changan CS55 Plus ("Чанган ЦэЭс55 Плюс") станет Uni-S ("Юни-Эс");

седан Changan Lamore ("Чанган Ламор") сменит название на Uni-L ("Юни-Эл").

А можно подробнее об авто?

Из пяти моделей, теперь уже марки Uni, флагманским и самым статусным кроссовером является Uni-K. Модель стала визитной карточкой бренда на российском рынке благодаря эффектному дизайну и достойным техническим характеристикам.

На данный момент есть еще и гибридная версия Uni-K iDD, которая тоже доступна для предзаказа.

Авто суббренда Uni/ Фото: "Тисс Авто"

Второй по размеру – кроссовер Uni-S. Одно из его ключевых достоинств – низкий расход топлива. По итогам тестов средний расход у него меньше 8 л на 100 км. Благодаря чему модель можно назвать одной из самых экономичных в классе.

Uni-T – относительно компактный городской кроссовер, под капотом которого полуторалитровый двигатель на 167 л.с. Автомобиль примечателен ярким дизайном и множеством электронных систем.

Uni-L – седан с динамичным дизайном. Выглядит стильно: светодиодная оптика, скрытые дверные ручки с автовыдвижением, спойлер на крышке багажника под карбон, дополнительный стоп-сигнал "акулий плавник". В салоне – множество современной электроники.

И, наконец, Uni-V. Главное его достоинство – отточенные ходовые характеристики, которые, по мнению тех, кто уже протестировал Uni-V, сопоставимы с аналогами немецких премиальных брендов.

Вы можете проверить это лично, пройдя тест-драйв в автосалоне официального дилера нового бренда Uni в автоцентре "Тисс Авто".

На все модели Uni есть гарантия пять лет или 150 000 км пробега.

ГК "Тисс Авто" (Официальный дилер Uni)

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94а

Тел.: +7 (3852) 44-11-11

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