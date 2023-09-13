Титановый корпус и очень яркий экран. Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Pro

Из других новинок – Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2

13 сентября 2023, 07:30, Никита Черников

iPhone 15 Pro / Фото: Apple

Корпорация Apple провела первую в этом году осеннюю презентацию, на которой показала iPhone 15 и другие гаджеты. Рассказываем обо всех новинках ивента.

iPhone 15 и 15 Plus

У iPhone 15 и 15 Plus пять цветов корпуса, динамический остров вместо челки, 48-мегапиксельная основная камера, разъем USB-C и чип, как у iPhone 14 Pro.

Еще одно важное изменение: яркость экрана составляет 2000 нит – это в два раза больше, чем у прошлого поколения.

iPhone 15 / Фото: Apple

Цены на iPhone 15 в США стартуют от 799 долларов за базовую модель и от 899 долларов за версию с приставкой Plus. Продажи начнутся 22 сентября.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Из главного: титановый корпус, разъем USB-C, многофункциональная кнопка вместо переключателя звука, трех- и пятикратный оптический зум (у 15 Pro и 15 Pro Max соответственно), а также трехнанометровый чип A17 Pro. Как утверждают в Купертино, он примерно на 10% быстрее прошлогоднего.

iPhone 15 Pro / Фото: Apple

iPhone 15 Pro обойдется минимум в 999 долларов, а 15 Pro Max будет стоить от 1199. Старт продаж также намечен на 22 сентября.

Apple Watch Series 9 и Ultra 2

На ивенте анонсировали и новые Apple Watch. У базовых Series 9 два свежих цвета (розовый и голубой), дисплей яркостью 2000 нит и чип S9, который на 50% мощнее предшественника. Обойдется гаджет в 399 долларов.

У флагманских Apple Watch Ultra 2 инновации следующие: увеличенная автономность до 72 часов и яркость экрана до 3000 нит. Цены на часики стартуют от 799 долларов.





Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 / Фото: Apple

Можно ли будет купить все это в России?

Официальные поставки в Россию Apple прекратила в 2022 году. Однако гаджеты ввозят в страну как параллельным, так и серым импортом. Так что достать любую из заинтересовавших новинок с большой вероятностью можно будет уже в ближайшие дни после релиза. Но учтите: на старте продаж цены будут сильно завышены.