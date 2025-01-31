Титулованная красавица Оксана Федорова оценит выступление особенных мисс в Барнауле

18 февраля юные представительницы краевой столицы выйдут, чтобы показать свои таланты

31 января 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGa9kZ6

Оксана Федорова и "Михутка" / Фото: vk.com/mihutka_ru

Красота, талант и доброта объединятся вместе 18 февраля 2025 года, когда в барнаульском банкет-холле "Времена года" пройдет конкурс "Маленькая особенная мисс". Генеральным спонсором мероприятия выступает компания "АльфаПак 22", поддерживая инициативу волонтеров проекта "Михутка", направленную на раскрытие внутренней силы и способностей особенных девочек.

Финал конкурса в составе жюри украсит Оксана Федорова – титулованная красавица, не в первый раз участвующая в этом мероприятии.

"Выступая генеральным партнером на конкурсе "Маленькая Особенная Мисс" нашей компании хотелось бы помочь особенным деткам почувствовать себя еще более счастливыми, доставить радость своей поддержкой, теплом и любовью", – сказал один из руководителей компании "АльфаПак 22" Даниил Ненашев.

И выразил благодарность родителям и близким участниц, ведь это большой труд – растить и воспитывать особенных детей. А еще пожелал юным красавицам победы.

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ООО "АльфаПак 22"

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