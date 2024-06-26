Тканая. Сварная. Рабица. Какие есть виды штукатурной сетки?

Рассказываем об особенностях их использования

26 июня 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Jv1Uz

Сетка для штукатурки / Фото: freepik.com

Штукатурную сетку используют для создания бетонной стяжки или выравнивающего штукатурного слоя. Она позволяет увеличить прочность покрытия на сдвиг и сжатие, а также снизить риск нарушения целостности штукатурки и увеличить срок эксплуатации поверхности. Сегодня цена сетки штукатурной зависит от ее вида, диаметра, используемого материала и некоторых других факторов. Рассказываем, как подобрать подходящий вариант.

Виды сетки и их назначение

Сетка, предназначенная для формирования напольной стяжки, плохо подойдет, например, для выравнивания стен и потолка. Именно поэтому специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на материал, из которого изготовлено полотно, а также на его назначение.

Основные виды:

Тканая. Ее считают универсальным вариантом. Изготавливают из низкоуглеродистой или нержавеющей стали либо цветных металлов. Ячейки идентичны по всему полотну, они могут быть как квадратными, так и прямоугольными.

Ее считают универсальным вариантом. Изготавливают из низкоуглеродистой или нержавеющей стали либо цветных металлов. Ячейки идентичны по всему полотну, они могут быть как квадратными, так и прямоугольными. Сварная. Полотно представляет собой сваренные между собой прутья, отличающиеся по диаметру. Ячейки также могут быть разными по размеру. Для исключения коррозии стоит отдавать предпочтение сетке из нержавеющих материалов. Такой вариант чаще всего применяют для укрепления фундамента, кирпичных и блочных конструкций, отделки несущих стен.

Полотно представляет собой сваренные между собой прутья, отличающиеся по диаметру. Ячейки также могут быть разными по размеру. Для исключения коррозии стоит отдавать предпочтение сетке из нержавеющих материалов. Такой вариант чаще всего применяют для укрепления фундамента, кирпичных и блочных конструкций, отделки несущих стен. Цельнометаллическое полотно с перфорацией. Отличается высокой прочностью и гибкостью. В процессе изготовления сетки в листах прорубают отверстия, после чего заготовку растягивают.

Отличается высокой прочностью и гибкостью. В процессе изготовления сетки в листах прорубают отверстия, после чего заготовку растягивают. Рабица. В ней нет сварных швов, т.к. прутья сплетают между собой особым способом. Такую сетку используют как самостоятельный материал для устройства ограждающих конструкций.

Также существуют и другие, более редкие виды сетки: базальтовая, из стекловолокна, полимерная.

Покупка штукатурной сетки с доставкой

Компания "МетТрансТерминал" предлагает заказать сетку штукатурную оптом и в розницу, с доставкой по России. На сайте есть удобная система подбора материалов по заданным критериям. При необходимости можно получить консультацию специалистов.

ООО "МетТрансТерминал"

Реклама