То тепло, то холодно. Синоптики предрекают нестабильную погоду на майских праздниках

28 апреля погода будет идеальной, но уже в понедельник она начнет портиться

27 апреля 2024, 14:46, ИА Амител

Весна / Фото: Jane Palash / unsplash.com

Самый теплый день на первых майских праздниках, по прогнозам синоптиков, выдастся в Алтайском крае 28 апреля. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, а днем будет солнечно и воздух прогреется до +15...+20°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

29 апреля ночью синоптики прогнозируют +7...+12°С и только в предгорьях местами похолодает до +2. А днем температура будет колебаться от +17 до +22°С. Но идеальной погоду не назовешь: ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – с грозами. При этом ветер усилится до 13-18 м/с, а в предгорьях его порывы будут достигать 23 м/с.

"30 апреля с прохождением холодного фронта температура воздуха понизится: ночью – до +1...+6°С, днем будет от +7 до +12. На всей территории края пройдут кратковременные дожди, в предгорьях – с грозами. Ветер ночью – 8-13 м/с, местами порывы до 22, днем – 3-9 м/с, местами до 14 м/с", – рассказала Людмила Сырых.

1 и 2 мая ночью столбики термометров будут колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений, возможен снег. Днем в среду ожидается от +6 до +11°С, в четверг – от +8 до +13°С.