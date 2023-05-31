Точка невозврата. Какой возраст для детей самый опасный
Ребёнку нужно помогать, ему нужно, чтобы родители стояли на его стороне, подчёркивает уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае
31 мая 2023, 09:45, ИА Амител
Тема детских суицидов чрезвычайно болезненна. Но говорить о ней необходимо, чтобы взрослые понимали, когда ребёнок находится на грани и ему необходима помощь здесь и сейчас. Об этом мы говорили в "Переговорке" на amic.ru с уполномоченным по правам ребёнка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой. На суициды обычно решаются дети постарше – лет с 12. Но это очень условное разделение. Так как в практике встречаются и трагедии с 10-летними детьми. Поэтому родителям, да и вообще всем взрослым в окружении необходимо быть очень внимательными, даже если им кажется, что ребёнок пытается просто шантажировать близких.
"Бытует такое мнение, что такое поведение – это демонстрация и шантаж. Но даже в шантаже дети могут заходить очень далеко, за точку невозврата. И если ребёнок даже таким неправильным образом старается привлечь внимание, нужно к этим детским проблемам отнестись по-взрослому серьёзно и искать специалистов, которые, кстати, есть у нас в регионе, чтобы устранить неблагополучие ребёнка", – подчёркивает Казанцева. Детский омбудсмен рассказала, что после каждого её выступления на родительских собраниях по теме профилактики суицидов всегда подходят несколько человек, которые замечают опасные признаки у своего ребёнка и обращаются за помощью.
"Да, конфликты носят субъективный характер, но для ребёнка они непреодолимы. И ребёнку нужно помогать, ему нужно, чтобы родители стояли на его стороне", – говорит Казанцева.
Полную версию "Переговорки" смотрите на amic.ru 1 июня. Поговорили также о том, куда может обратиться ребёнок с жалобой на насилие в семье или школе, как вовлекают детей в преступную деятельность, кто контролирует тренеров в спортивных секциях и как уберечь детей от травм во время каникул.
09:50:26 31-05-2023
"Не ребенок должен вас понимать, а вы ребенка. Только потому что вы были ребенком, а ребенок еще не был взрослым..."
10:18:49 31-05-2023
Ни какой омбуцмен, учитель, полицай, прокуратура... не поможет вашему ребёнку (а лучшем случае открестятся, в худшем оформят) Только вы сами сможете защитить его. Свежий пример с подростком-футболистом из Рубцовска, который на первом же допросе, при предоставленным государством адвокате, оговорил так себя, что ни нанятый адвокат ни общественность ни чего не могут сделать...
11:22:50 31-05-2023
Хотят дохнуть - пусть дохнут, зачем они нужны, если малейшие проблемы у них вызывают мысли о суициде. С ними потом и дальше также носиться будут ? У меня почему-то, когда был подростком, даже и в мыслях не было подобного. А тут выращивают бесполезных снежинок, чуть что - истерика, суицид. Не жалко таких, как и их родителей тоже. Дочке нашей 23 года, воспитывали ее нормально, без соплежуйства, сейчас у нее уже своя семья, у нее точно таких мыслей не возникало и возникнуть не могло.
12:36:44 31-05-2023
Гость (11:22:50 31-05-2023) Хотят дохнуть - пусть дохнут, зачем они нужны, если малейшие... Вот бывает так похвалишься... А потом хрясь!
13:03:53 31-05-2023
Гость (11:22:50 31-05-2023) Хотят дохнуть - пусть дохнут, зачем они нужны, если малейшие... А если у вас аппендицит будет, тоже вам нужно позволить дохнуть? Почему вы решили, что не надо оказывать помощь людям в критической ситуации?
13:08:52 31-05-2023
Гость (11:22:50 31-05-2023) Хотят дохнуть - пусть дохнут, зачем они нужны, если малейшие... а у меня были мысли в подростковом возрасте. Слава богу не додумалась
17:00:12 31-05-2023
Гость (13:08:52 31-05-2023) а у меня были мысли в подростковом возрасте. Слава богу не д... И у меня были. Отец был довольно жёсткий, и из-за тяжелой атмосферы дома возникало желание покончить с этим разом.
13:11:49 31-05-2023
Гость (11:22:50 31-05-2023) Хотят дохнуть - пусть дохнут, зачем они нужны, если малейшие... Типичная ошибка выжившего. И да, не говорите "гоп"...
12:52:37 31-05-2023
если малейшие проблемы у них вызывают мысли о суициде.--- ну да, реально с башкой проблемы. А родителям не до их проблем, своих много, пусть школа с психологами за их детьми следит, да, родители?
13:07:08 31-05-2023
Гость (12:52:37 31-05-2023) если малейшие проблемы у них вызывают мысли о суициде.--- ну... Бывает, ребенок тихий и послушный. И не понимают родители, что за мысли у него в голове бродят. Учиться неплохо, учителя на него не жалуются. Родители и спокойны. И не догадываются, что у ребенка депрессия и мысли о суициде.
12:54:32 31-05-2023
Не ребенок должен вас понимать, а вы ребенка. Только потому что вы были ребенком, а ребенок еще не был взрослым..."------ «Не воспитывайте детей – все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя» – английская пословица.
15:59:38 31-05-2023
Бывает, ребенок тихий и послушный. И не понимают родители, что за мысли у него в голове бродят.---- вот именно! Проблем не доставляет - ну и ладно)) а потом - ох, ох! Школьный психолог с учителями куда смотрели?!
17:03:10 31-05-2023
Гость (15:59:38 31-05-2023) Бывает, ребенок тихий и послушный. И не понимают родители, ч... К сожалению, не все родители регулярно общаются с детьми по душам. Особенно, если детей в семье несколько. Утром бегом на работу, вечером - домашние дела, быт. "Уроки выучил? Пол помыл?" Вот и все дежурные фразы. А что в душе ребенка твориться - неизвестно.