Точка невозврата. Какой возраст для детей самый опасный

Ребёнку нужно помогать, ему нужно, чтобы родители стояли на его стороне, подчёркивает уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае

31 мая 2023, 09:45, ИА Амител

Тема детских суицидов чрезвычайно болезненна. Но говорить о ней необходимо, чтобы взрослые понимали, когда ребёнок находится на грани и ему необходима помощь здесь и сейчас. Об этом мы говорили в "Переговорке" на amic.ru с уполномоченным по правам ребёнка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой. На суициды обычно решаются дети постарше – лет с 12. Но это очень условное разделение. Так как в практике встречаются и трагедии с 10-летними детьми. Поэтому родителям, да и вообще всем взрослым в окружении необходимо быть очень внимательными, даже если им кажется, что ребёнок пытается просто шантажировать близких.

"Бытует такое мнение, что такое поведение – это демонстрация и шантаж. Но даже в шантаже дети могут заходить очень далеко, за точку невозврата. И если ребёнок даже таким неправильным образом старается привлечь внимание, нужно к этим детским проблемам отнестись по-взрослому серьёзно и искать специалистов, которые, кстати, есть у нас в регионе, чтобы устранить неблагополучие ребёнка", – подчёркивает Казанцева. Детский омбудсмен рассказала, что после каждого её выступления на родительских собраниях по теме профилактики суицидов всегда подходят несколько человек, которые замечают опасные признаки у своего ребёнка и обращаются за помощью.

"Да, конфликты носят субъективный характер, но для ребёнка они непреодолимы. И ребёнку нужно помогать, ему нужно, чтобы родители стояли на его стороне", – говорит Казанцева.

Полную версию "Переговорки" смотрите на amic.ru 1 июня. Поговорили также о том, куда может обратиться ребёнок с жалобой на насилие в семье или школе, как вовлекают детей в преступную деятельность, кто контролирует тренеров в спортивных секциях и как уберечь детей от травм во время каникул.