Точный размер и быстрая доставка. Где в Барнауле купить материалы для кровли и облицовки

Срок производства металлочерепицы, профнастила и сайдинга в компании "Азия Строй Инвест" составляет от 2-3 дней

30 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ8iSTa

Кровельные и фасадные решения / Фото: архив компании "Азия Строй Инвест"

Лето – идеальный сезон для строительства и ремонта. Кто-то решает обновить крышу, преобразить фасад, а кто-то строит с нуля: баню, забор или беседку для вечерних посиделок. В любом случае хочется, чтобы используемые материалы были не только качественными и надежными, но и радовали глаз, а их доставка не превращалась в многонедельное ожидание. В Барнауле облицевать дом и перестелить кровлю уже 17 лет помогает группа компаний "Азия Строй Инвест".

Большой выбор современных решений

Кровельные и фасадные материалы от "Азии Строй Инвест" востребованы у частных застройщиков и профессиональных подрядчиков. В каталоге – металлочерепица "Монтеррей", профнастил (С-8, С-10, С-20 и НС-44), металлический штакетник, плоский лист, металлический сайдинг и доборные элементы. Всё это – проверенная классика, которая защитит постройку от жары, ветра, влаги и придаст эстетичный внешний вид.

А богатая палитра металлосайдинга – от спокойных однотонных оттенков до текстур под дерево – поможет кардинально преобразить экстерьер здания и реализовать самые смелые дизайнерские решения. В ассортименте компании его четыре вида:

"бревно";

"широкий брус";

"узкий брус" (евробрус);

"софит".

Кровельные и фасадные решения / Фото: архив компании "Азия Строй Инвест"

Что удобно – так это сервис

"Азия Строй Инвест" работает на собственных производственных мощностях. Это значит, что заказ здесь могут выполнить буквально за несколько дней. Работают оперативно, по индивидуальным размерам любой сложности и геометрии.

Панели режут в размер кратно одному сантиметру – не приходится переплачивать за обрезки. А если не знаете, сколько именно материала нужно – специалисты бесплатно сделают точный расчёт.

ГК "Азия Строй Инвест"

Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 37

Тел.: +7 (3852) 502-898; +7 (913) 210-45-69‬‬

График работы отдела: пн-пт с 9:00 до 18:00; сб с 10.00 до 14.00, вс – выходной

Производственные цеха:

г. Новоалтайск, ул. Корчагина,1А

с. Санниково, ул. Ефремова, 35В

Тел.: +7 (38532) 7-83-42

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