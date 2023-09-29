Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России
Власти страны поддерживают контакты по этому вопросу с соответствующими организациями
29 сентября 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что страна будет следовать санкциям, введенным в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.
Во время поездки в Берлин Токаев заверил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что у немецкой стороны не должно быть опасений по поводу того, что Казахстан помогает России обходить экономические ограничения.
После встречи с Олафом Шольцем Токаев примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии и выступит на международном форуме Berlin Global Dialogue.
07:59:46 29-09-2023
Надо заявить, что Россия примет ответные меры. А как там уж будет на практике, лишь бы американцы не вычислили
10:38:32 29-09-2023
Гость (07:59:46 29-09-2023) Надо заявить, что Россия примет ответные меры. А как там уж ... Амеры сами у нас много что берут в обход санкций. А Олафу по ушам проехать - святое дело.
08:07:33 29-09-2023
А России нужно уже сейчас строить жд обход на участке Иртышское - Карасук и восстанавливать пути Кулунда - Малиновое Озеро - Рубцовск.
08:17:05 29-09-2023
Почему бы не заявить правду ливерной колбасе?Все политики говорят правду.Если оlaff не верит,пусть пошлёт своих соглядателей в Казахстан.Это входит в рамки свободы,демократии и соответствует европейским ценностим.
12:27:20 29-09-2023
Пора поднимать вопрос о возвращении назад северной части современного Казахстана - исконно русских землях. Ввести зеркальные санкции в отношении тех, кто их поддерживает. Газ и нефть идут транзитом через Россию в Европу - краник всегда можно закрыть. Тем более, что добывают их в северной части современного Казахстана - исконно русских землях. Не хотят жить нормально, пора показать, кто в доме хозяин. Пусть раз и навсегда поймут, что вся территория бывшего СССР - это вотчина России. Орки. Зеленые. Злые. Твои.
12:52:19 29-09-2023
ыть (12:27:20 29-09-2023) Пора поднимать вопрос о возвращении назад северной части сов... А в январе всякое случается...)))
13:24:09 29-09-2023
ыть (12:27:20 29-09-2023) Пора поднимать вопрос о возвращении назад северной части сов... Перепили что-ли? Какие исконно-русские земли? До второй половины 17 века на территории современного Алтайского края Джунгарское ханство было вообще, заселение русскими только с этого времени началось
16:16:41 29-09-2023
Гость (13:24:09 29-09-2023) Перепили что-ли? Какие исконно-русские земли? До второй поло... Если вам надо все разжевать - извольте. Казахстан как государственное образование возник в рамках Советского Союза, до этого просто были губернии в рамках Российской империи, а еще раньше всякие народы под общим названием киргизы, а еще раньше неандертальцы и т.д. Никто из них не смог создать хоть какую-то устойчивую государственность, которая сохранилась в веках, поэтому называть исконно неандертальскими землями мы их не можем, например. А вот русские пришли, так там и остались, включив в состав русского государства эти земли. Ведь и в европейской части России до славян жили какие-то дикари, но мы же не называем их исконно дикарскими землями. Ту историю, которую сейчас пишут казахи, мол они древнее государство - это чушь на постном масле.
02:43:25 30-09-2023
Гость (13:24:09 29-09-2023) Перепили что-ли? Какие исконно-русские земли? До второй поло... 17 век ? А родственники Принцессы Укока ? Она же не одна жила в этих краях . До сих пор где-то бродят и сами не знают их потомки по этим краям ...
02:48:23 30-09-2023
Гость (13:24:09 29-09-2023) Перепили что-ли? Какие исконно-русские земли? До второй поло... С Принцессой Укока так много всего страшного связывают мистического , что даже как-то страшно представить что где-то живы потомки её родственников .... ?
12:50:41 29-09-2023
Думаю, что это больше для лапши на уши Западу и своим нацикам, надо быть дураком, чтобы делать что-то себе во вред, если это никто не компенсирует. Хотя и такие дураки есть
15:32:09 29-09-2023
иногда некоторые слова нужно просто сказать... политика, туды её