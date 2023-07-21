Токарь, слесарь, фрезеровщик: "Барнаултрансмаш" ищет работников на хорошие условия

Рассказываем, какие специалисты нужны на предприятии и почему стоит обратить внимание на этот завод

21 июля 2023, 11:45, ИА Амител LjN8JtdFo

"Барнаултрансмаш" / Фото предоставлено предприятием

В последние годы в Алтайском крае, да и в стране в целом, наконец, стал расти престиж рабочих профессий. Оно и понятно: зарплата хорошая, а специальность получить проще и быстрее, чем отдать от четырех лет вузу. Но куда идти работать? С этим проблем тоже не будет. Алтайская промышленность уверенно развивалась и без санкций, а сейчас вообще на особом подъеме. Отличный тому пример – "Барнаултрансмаш". Это предприятие с полным циклом производства судовых, промышленных, транспортирных дизелей и дизель-генераторов.

Какие вакансии есть на заводе?

Сейчас на "Барнаултрансмаше" более 1000 вакансий с различным графиком. Например завод набирает таких работников:

станочник широкого профиля;

оператор и наладчик станков с программным управлением;

токарь;

шлифовщик;

фрезеровщик;

слесарь-ремонтник;

электромонтер;

слесарь-механосборочных работ;

рабочий литейного производства;

кузнец-штамповщик.

Какая будет зарплата?

Это будет зависеть от вашей квалификации и объема выполняемой работы. Но в целом зарплата здесь на уровне. Например, наладчик станков будет получать от 50 до 150 тысяч рублей в месяц, токарь – от 50 до 100 тысяч. Зарплата оператора станков, станочника широкого профиля, шлифовщика, фрезеровщика, слесаря-ремонтника, слесаря механосборочных работ, рабочего литейного производства, кузнеца-штамповщика варьируется от 40 до 80 тысяч. Электромонтер будет зарабатывать от 35 до 70 тысяч.

Кроме того, завод берет на себя частичную компенсацию оплаты обедов, детских садов и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.









"Барнаултрансмаш" / Фото предоставлено предприятием

А если нет опыта и специального образования?

Не страшно. На "Барнаултрансмаше" проводят обучение новых сотрудников, не имеющих специального образования. Здесь разработали обучающую систему, которая позволяет получать теоретические и практические навыки без отрыва от выполнения производственного плана. Также на предприятии действует система наставничества – это позволяет новым сотрудникам в коротки сроки овладеть необходимыми компетенциями.

А еще здесь занимаются повышением квалификации и получением дополнительных специальностей действующим рабочим.

Сколько человек уже работает на заводе?

"Барнаултрансмаш" – это не просто промышленное предприятие, это центр компетенций дизелестроения. Сейчас здесь работает 2,4 тысячи человек. Только с начала 2023 года этот показатель вырос на 20%. И штат продолжат расширять: до конца года здесь будет работать уже 3,4 тысячи человек. Для сравнения: в 2021 году численность персонала составляла 1,4 тысячи, то есть предприятие активно развивается.

Кстати, здесь работает много молодежи – почти треть от общего коллектива. Еще треть – люди в возрасте 30-40 лет. Около 35% работников до 55 лет, а старше 55 – 12%. Так что работу по силам и интересам здесь найдет человек любого возраста. И пола, женщин здесь – пятая часть от всего персонала.

Более подробную и актуальную информацию можно узнать в отделе кадров по телефону: 8 (3852) 398-090.

АО "Барнаултрансмаш"

Адрес: пр. Калинина, 28

Тел.: (3852) 398-090

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