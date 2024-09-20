Токсиколог предупредил о большой опасности бытового алкоголизма
Он вредит не только человеку, но и его семье
20 сентября 2024, 09:58, ИА Амител
Врач-токсиколог Михаил Кутушов, кандидат медицинских наук, в интервью "Ленте.ру" подчеркнул, что бытовой алкоголизм представляет угрозу не только для человека, но и для его близких и общества. Он выделил несколько признаков этого заболевания.
Регулярное употребление алкоголя является первым сигналом зависимости. Люди начинают пить в неподходящих местах, теряют контроль над количеством выпитого, что приводит к поведенческим изменениям: раздражительности, агрессивности, депрессии, конфликтам в семье и социальной изоляции.
Алкоголизм ухудшает физическое здоровье, вызывая хроническую усталость, проблемы с печенью и сердцем, изменения внешности и психологические проблемы, такие как тревожность и депрессия.
Длительное злоупотребление алкоголем может привести к серьезным заболеваниям, включая цирроз печени, сердечно-сосудистые патологии и онкологические, а также способствует росту преступности и несчастных случаев.
10:13:05 20-09-2024
Брехня
10:27:03 20-09-2024
Алкоголь - яд, за коноплю - садят.
Как жить то?
10:28:22 20-09-2024
Только бытовой алкоголизм и беспробудное пьянство может примирить с этой поганой реальностью.
14:52:15 20-09-2024
Гость (10:28:22 20-09-2024) Только бытовой алкоголизм и беспробудное пьянство может прим... За это надо выпить.
11:02:54 20-09-2024
Что то напоминает "Надо жить в России и не материться"
11:17:14 20-09-2024
А что нарколог скажет об алкоголизме промышленном?
11:23:59 20-09-2024
Алкоголизм зло, это да. А в небольших дозах да хороший вискарь - это лекарство, которое заменит многие таблетки!
11:31:54 20-09-2024
Гость (11:23:59 20-09-2024) Алкоголизм зло, это да. А в небольших дозах да хороший виска... И в небольших дозах вискарь, тоже алкоголизм.
12:36:59 20-09-2024
Гость (11:23:59 20-09-2024) Алкоголизм зло, это да. А в небольших дозах да хороший виска... с этого начинается любой алкоголизм!
если у вас сейчас спросить - сможете вы жить и не пить спиртное...? вы начнёте приводить кучу доводов, что - а что здесь такого, культура пития, ни кому не мешаю...!
но стоит у вас это забрать категорически и без возврата, то вы тут же станете агрессивным! как сейчас, у вас уже всё заклокотало внутри...!? а ведь мы с вами даже ни чего ещё не сделали реально, что бы вы не пили алкоголь!...?
это болезнь...! и она уже внутри вас...!
14:03:04 20-09-2024
Гость (12:36:59 20-09-2024) с этого начинается любой алкоголизм!если у вас сейчас сп... Если у меня хоть что-то забирают категорически и без возврата, я в любом случае становлюсь очень злобным. Особенно бифштекс.
14:13:15 20-09-2024
Гость (14:03:04 20-09-2024) Если у меня хоть что-то забирают категорически и без возврат... при чём здесь мясо!?
у тебя про спирт спросили!
20:47:41 20-09-2024
Гость (14:13:15 20-09-2024) при чём здесь мясо!? у тебя про спирт спросили!... Вы еще про о обобществлении жен в марксизме спросите.
14:26:51 20-09-2024
Гость (14:03:04 20-09-2024) Если у меня хоть что-то забирают категорически и без возврат... ну говорю же - болен...!
16:25:22 20-09-2024
Гость (12:36:59 20-09-2024) с этого начинается любой алкоголизм!если у вас сейчас сп... Стоит у вас забрать категорически и без возврата квартиру, машину, то вы тут же станете агрессивным! как сейчас, у вас уже всё заклокотало внутри...!? а ведь мы с вами даже ни чего ещё не сделали реально!
16:44:16 20-09-2024
Гость (12:36:59 20-09-2024) с этого начинается любой алкоголизм!если у вас сейчас сп...
Ярые трезвенники не менее омерзительны конченых влкоголиков.
11:32:24 20-09-2024
А какой еще бывает алкоголизм, кроме бытового ? Профессиональный ?
12:56:27 20-09-2024
Амител! Хватит портить людям святую пьяньтницу!
16:11:06 20-09-2024
сухое вино выводит радиацию из организма. Врачи рекомендуют
у меня при СССР дядя на подлодке атомной служил. Обязан был за обедом рюмку сухого выпивать чтобы рак не заработать в автономке
16:56:09 20-09-2024
А ещё пьяный человек может трезвому лицо разбить без веской причины.
17:07:59 20-09-2024
Гость (16:56:09 20-09-2024) А ещё пьяный человек может трезвому лицо разбить без веской ... Может. Но причина всегда веская. Просто в трезвом состоянии не хватает решительности уточнить, кто есть кто.
18:16:24 20-09-2024
Гость (16:56:09 20-09-2024) А ещё пьяный человек может трезвому лицо разбить без веской ... Так и трезвый может разбить пьяному без всякой причины