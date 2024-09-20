Токсиколог предупредил о большой опасности бытового алкоголизма

Он вредит не только человеку, но и его семье

20 сентября 2024, 09:58, ИА Амител

Бутылка / Фото: pxhere.com/ru/photo/99597

Врач-токсиколог Михаил Кутушов, кандидат медицинских наук, в интервью "Ленте.ру" подчеркнул, что бытовой алкоголизм представляет угрозу не только для человека, но и для его близких и общества. Он выделил несколько признаков этого заболевания.

Регулярное употребление алкоголя является первым сигналом зависимости. Люди начинают пить в неподходящих местах, теряют контроль над количеством выпитого, что приводит к поведенческим изменениям: раздражительности, агрессивности, депрессии, конфликтам в семье и социальной изоляции.

Алкоголизм ухудшает физическое здоровье, вызывая хроническую усталость, проблемы с печенью и сердцем, изменения внешности и психологические проблемы, такие как тревожность и депрессия.

Длительное злоупотребление алкоголем может привести к серьезным заболеваниям, включая цирроз печени, сердечно-сосудистые патологии и онкологические, а также способствует росту преступности и несчастных случаев.